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İYİ Parti Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğitim, bir toplumun ekonomik ve toplumsal kalkınmasının ön koşuludur" dedi.Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğitim, bir toplumun ekonomik ve toplumsal kalkınmasının ön koşuludur" dedi.
Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu. Eğitimin önemine değinen Akşener, "Eğitim; bir milletin kaderini, bir milletin geleceğini belirler. Eğitim, bir toplumun ekonomik ve toplumsal kalkınmasının ön koşuludur. Sürdürülebilir bir kalkınma, eğitim düzeyinin yükselmesine, her bireye temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına bağlıdır. Eğitim düzeyini yükseltemeyen, eğitim kalitesini arttıramayan ülkeler, orta gelir tuzağına düşer" ifadelerini kullandı.
Yoksullukla mücadelenin, hukukun üstünlüğünün toplumsal adalet ve eşitliğin ancak kaliteli, adil bir eğitimle mümkün olabileceğini kaydeden Meral Akşener, "İnsanımızın geleceğe dair hayallerinin olması, güçlü insani değerlere sahip olması, aldığı iyi eğitime bağlıdır. Biz eğitimi, ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Ekonominin düze çıkışı olarak görüyoruz. Bağımsızlığımızın teminatı olarak görüyoruz" dedi.

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