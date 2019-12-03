HABER

İYİ Parti Grup toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı‘nda konuştu. Akşener, bir toplumun medeniyet ölçüsünün o toplumun, dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklar olduğunu söyleyerek, “Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi; Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz” dedi.
İyileştirilmiş parlamenter sistem iddiasını ortaya atan Akşener, “İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye’yi 500 günde düşürdükleri çukurdan çıkaracak vizyonun adıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, hakkın ve adaletin tarifidir. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, çalışan, üreten, geleceğe ve ülkesine güvenen gençliğin parolasıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, birbirine saygı duyan insanlarımızın, “Konuşan Türkiye’nin” anahtarıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Demokratik Cumhuriyet’in, Ekonomik Kurtuluşun reçetesidir. Bu reçete, milletimiz mutlu, Türkiye güçlü olsun diyedir. Bu reçete, milletimiz fakirleşmesin, aksine zenginleşsin diyedir. Bu reçete, kadınlarımız güçlü, çocuklarımız güvende olsun diyedir. Bu reçete, Cennet vatanımız, hep cennet kalsın diyedir. Bu reçete, milletin olanı millete geri vermek içindir, Millet iradesinin yeniden iktidar olmasıdır” şeklinde konuştu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
NATO Liderler Zirvesi Londra’daNATO Liderler Zirvesi Londra’da
Çocuk intiharları TBMM gündemindeÇocuk intiharları TBMM gündeminde

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Termik santrallere 'filtre' düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan veto etmişti! Flaş gelişme

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçiler

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.