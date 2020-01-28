İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gün, Elazığlı vatandaşlarımızın yanında olma günüdür. Gün, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener, Elazığ depreminde 41 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 vatandaşın da yaralandığını hatırlatarak, “Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Siyasetçiler olarak önceliğimiz; Arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir. Elbetteki gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbetteki deprem kuşağında yer alan ülkemizde, bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız. Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır. Bize yakışan, dünü yarın konuşmak üzere, bugün birlik olmaktır. Gün, Elazığlı vatandaşlarımızın yanında olma günüdür. Gün, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür” diye konuştu.

Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede tarımın piyasa şartlarına bırakılmadığını vurgulayan Akşener, “Toplumların ekonomik ve sosyal güvenliği için en önemli faktörlerden biri gıda güvenliğidir. Öyle büyük stratejik öneme sahiptir ki, piyasa şartlarına ve işinin ehli olmayan karar alıcılara bırakılamaz. Türkiye, artan nüfusunu doyurmak için tarımda üretimi ve verimliliği arttırmak zorunda olan bir ülke. Geçtiğimiz yıl başına gıda enflasyonu yüzde 20’nin üstünde gerçekleşti. Türkiye bugün hem gıda enflasyonu hem de gıda tüketici fiyatları enflasyonu bazında aynı grupta yer aldığı gelişmekte olana ülkelerin iki katından fazla bir enflasyon oranına sahip. Gıdanın, tüketici fiyat endeksi içinde ağırlığı yüzde 24. Ama dar gelirli vatandaşın bütçesinde ise ağırlığı çok daha fazla” değerlendirmesini yaptı.

