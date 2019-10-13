HABER

İYİ Parti heyeti Suruç'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyet, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Suruç Kaymakamlığını ziyaret etti - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: - "Şu ana kadar gördüklerimizden çok memnunuz, sürecin güzel geliştiği gözüküyor. İnşallah bundan sonra da öyle olur"

İYİ Parti heyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten oluşan heyet, beraberinde Şanlıurfa İl Teşkilatı yöneticileriyle birlikte Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı ziyaret etti.

Heyet, Kaymakam Aktaş'tan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suruç sınır hattında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine Şanlıurfa'da çalışmalar yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Harekat kapsamında bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Amacımız hem bölgedeki askeri hareketliliği görmek hem Ankara'ya döndüğümüzde genel başkanımıza bilgi vermek hem de bölgede şu anda askeri harekat içerisinde olan askeri ve mülki yetkililere desteğimizi ve dualarımızı iletmek. Onun için buradayız. Şu ana kadar gördüklerimizden çok memnunuz, sürecin güzel geliştiği gözüküyor. İnşallah bundan sonra da öyle olur."

Heyet, Akçakale ve Ceylanpınar'da da incelemelerde bulunmak üzere Suruç'tan ayrıldı.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepkiAkıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki
AK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruzAK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruz
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı İYİ parti İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ suruç kaymakamlığı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.