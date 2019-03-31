HABER

İYİ Parti heyeti, YSK Başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, seçim sonuçlarıyla ilgili veri kesintisi yaşandığı iddiasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüştü.

İYİ Parti heyeti, YSK Başkanı ile görüştü

Özkan ARSLAN- Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, seçim sonuçlarıyla ilgili veri kesintisi yaşandığı iddiasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüştü.
Hasan Seymen ve beraberindeki İYİ Parti'li heyet, YSK'da Başkan Sadi Güven'den veri kesintisi ile ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Hasan Seymen şunları söyledi: "Seçimlerin şaibesiz sonuçlanması öncelikle YSK ve siyasi partilerin görevidir. Maalesef 56 dakikalık bir kesinti yaşandı YSK'da. Bu konuyla ilgili başkanla görüştük. 'İl ve ilçe seçim kurullarından YSK'ya bilgi akmaması sebebiyle bu aksaklık yaşandı ve giderildi' cevabını aldık. Bizim partimize de 3 'IP' adresi üzerinden veri akışı sağlanıyorken, hali hazırda bir 'IP' adresi üzerinden veri akışı alabiliyoruz. Bunun giderilmesi için teknik arkadaşlarımız birazdan YSK’ya gelecekler, buradaki teknik insanlarla görüşecekler. Tabiatıyla bu tür aksamaların yaşanması, daha önceki seçimlerde oluşan şaibeleri akla getirdiği için hem seçmenden hem teşkilatlarımızdan üzerimizde çok büyük baskı var. Biz bunu YSK’ya iletmeye, üzerimizdeki vebali devretmeye geldik. Bundan sonraki kısım YSK’nın üzerindeki görev ve vebaldir. Bu veri akışının bu gece içerisinde tekrar kesilmemesini temenni ediyoruz. Bu konuda taleplerimizi ilettik, görüşmemizi gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir görüşme olmadı YSK Başkanlığıyla."

FOTOĞRAFLI

İYİ Parti heyeti, YSK Başkanı ile görüştü

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"
Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandıNiğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.