İYİ Parti heyeti, YSK Başkanı ile görüştü

Özkan ARSLAN- Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, seçim sonuçlarıyla ilgili veri kesintisi yaşandığı iddiasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüştü.

Hasan Seymen ve beraberindeki İYİ Parti'li heyet, YSK'da Başkan Sadi Güven'den veri kesintisi ile ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Hasan Seymen şunları söyledi: "Seçimlerin şaibesiz sonuçlanması öncelikle YSK ve siyasi partilerin görevidir. Maalesef 56 dakikalık bir kesinti yaşandı YSK'da. Bu konuyla ilgili başkanla görüştük. 'İl ve ilçe seçim kurullarından YSK'ya bilgi akmaması sebebiyle bu aksaklık yaşandı ve giderildi' cevabını aldık. Bizim partimize de 3 'IP' adresi üzerinden veri akışı sağlanıyorken, hali hazırda bir 'IP' adresi üzerinden veri akışı alabiliyoruz. Bunun giderilmesi için teknik arkadaşlarımız birazdan YSK’ya gelecekler, buradaki teknik insanlarla görüşecekler. Tabiatıyla bu tür aksamaların yaşanması, daha önceki seçimlerde oluşan şaibeleri akla getirdiği için hem seçmenden hem teşkilatlarımızdan üzerimizde çok büyük baskı var. Biz bunu YSK’ya iletmeye, üzerimizdeki vebali devretmeye geldik. Bundan sonraki kısım YSK’nın üzerindeki görev ve vebaldir. Bu veri akışının bu gece içerisinde tekrar kesilmemesini temenni ediyoruz. Bu konuda taleplerimizi ilettik, görüşmemizi gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir görüşme olmadı YSK Başkanlığıyla."

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