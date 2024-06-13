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İYİ Parti içinden bir parti daha çıkacak iddiası! Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu sonrası şimdi de Koray Kaplan...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.06.2024 09:11
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CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti'deki 'fotoğraf' krizini değerlendirirken "Kurban Bayramı'ndan sonra Koray Aydın ve bir grup arkadaşının istifa ederek başka bir siyasi oluşum içine gireceği söyleniyor." dedi. Geçtiğimiz yıllarda İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurmuş, istifa eden Yavuz Ağıralioğlu da yeni parti için girişimlere başlamıştı.

İYİ Parti içinden bir parti daha çıkacak iddiası! Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu sonrası şimdi de Koray Kaplan...

İYİ Parti'de eski genel başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin yankıları sürüyor. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından indirilmesini istedi. Bunun üzerine Meral Akşener, rest çekti. İYİ Parti'ye yazı göndererek, "Partideki fotoğraflarımı indirin" dedi.

Suların durulmadığı İYİ Parti'ye ilişkin dikkat çeken bir iddia gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

"KORAY AYDIN PARTİ KURACAK" İDDİASI

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim meydanı" programında konuşan Yarkadaş "İYİ Parti’nin bunda sonraki durumu daha da zor. Kurban Bayramı'ndan sonra Koray Aydın ve bir grup arkadaşının istifa ederek başka bir siyasi oluşum içine gireceği söyleniyor. Ben günlerdir Koray Aydın'ı arıyorum. Telefonu sürekli kapalı. Mesaj da attım kendisine." dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Akşener sonrası genel başkanlığa aday olmuş; seçimi Müsavat Dervişoğlu'na kaybetmişti.

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Koray Aydın (solda) ve Müsavat Dervişoğlu (sağda)

İYİ PARTİ İÇİNDEN ÇIKAN ÜÇÜNCÜ PARTİ Mİ OLACAK?

Daha önce İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurmuş, istifa eden Yavuz Ağıralioğlu da yeni parti için girişimlere başlamıştı.

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Yavuz Ağıralioğlu (solda) ve Ümit Özdağ (sağda)

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Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın İYİ Parti
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