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İYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal (48), dün kendisine ait diş kliniğinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurmasının ardından, bugün evrak için gittiği Asayiş Şube önünde 30-40 kişilik bir grup tarafından yanındaki partililerle birlikte tekrar tartaklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal (48), dün kendisine ait diş kliniğinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurmasının ardından, bugün evrak için gittiği Asayiş Şube önünde 30-40 kişilik bir grup tarafından yanındaki partililerle birlikte tekrar tartaklandı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Şire Pazarı yanında bulunan Asayiş Şube önünde meydana geldi. Başkan Özal ve partililer, dünkü yaşanan olayla ilgili ifade işlemleri için gittiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra basın açıklaması düzenledi. Özdal, konuşmasına başlamadan önce yaklaşık 30- 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Karşılıklı tekmeli- tokatlı kavgada her iki gruptan da 4 kişi yaralandı. Olayı yatıştırmaya çalışan polis ekipleri yetersiz kalınca Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Bir süre sonra sakinleştirilen kavgada yaralanan 4 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kavga hastanede de devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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