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İYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

ÖZDAL: YILMAYACAĞIZ İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal Asayiş Şube Müdürlüğü'nde iken yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

ÖZDAL: YILMAYACAĞIZ
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal Asayiş Şube Müdürlüğü'nde iken yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Özdal, şunları kaydetti:
"Bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Biz İYİ Parti olarak yurdumuzdaki yanlışları en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceğiz. Atatürk mirası Cumhuriyetimize dört elle sarılacağız güçleştirilmiş parlamenter demokrasiyi savunacağız. Söylediğimiz gerçekler biliyoruz ki acıtacak, tehditler alacağız, yıldırılmaya çalışacağız ama unutulmasın ki asla yılmayacağız. Yılmayacağız, çalışacağız, mevcut durumu anlatacağız ve başaracağız."

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İYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: 4 yaralıİYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: 4 yaralı
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