İYİ Parti il başkanları İstanbul'da toplanacak

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Mayıs'ta İYİ Partinin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimizi il başkanlarımızla konuşulacak." dedi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i ziyaret eden Akşener, daha sonra partisince bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, 24 Haziran ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gidemediği illerde iftar programlarına katıldığını söyledi.

Her iki seçimde de canla başla çalışan tüm parti teşkilatına, kadınlara ve gençlere teşekkür eden Akşener, "Türkiye'nin en güçlü iktidarının iktidarda bulunduğu bir zamanda, her türlü zorlukla beş kuruşsuz, hiçbir yardım alamadığı gibi, çeşitli tehdit ve zorluklarla, iftiralarla karşılaşan bu iyi ve cesur insanlar teşekkür etmek ve 'İYİ Partiyi bana iyi ki de kurdurmuşsunuz.' demek için aranızdayım." dedi.

Çok inatçı olduklarını dile getiren Akşener, "Biz çok gıcık insanlarızdır. Dehşet inat insanlarızdır. Burnumuz düşse yerden almayız. Bu ülkeyi fayda sağlayabilme amaçlı severiz. Benim karşılaştıklarımı sizler biliyorsunuz. Sahada, 81 ilde kardeşlerimin, evlatlarımın, arkadaşların karışılaştıklarını da ben biliyorum." diye konuştu.