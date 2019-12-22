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İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 03:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.
Olay, saat 22:30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Soruşturma sürüyor.

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