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İYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan Abdullah G., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan Abdullah G., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah G., emniyetteki sorgusunda, "İlçe başkanının oğlu Kürşat K. ile yakın arkadaştık. Cezaevine girince beni aramadı. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi.
Olay, 18 Aralık Salı günü, Sarıçam'a bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen partililer, camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izi olduğunu belirledi. Saldırının gece yapıldığını saptayan ekipler, ayrıca refüjde de 3 boş kovan buldu.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit edip, saldırıyı gerçekleştiren Abdullah G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah G., emniyetteki sorgusunda "İlçe başkanının oğlu Kürşat K. ile yakın arkadaştık. Kendisine maddi ve manevi çok destek verdim. Ancak ben cezaevine girince içeride beni hiç arayıp, sormadı. Bu yüzden aramızda husumet çıktı. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim" diye konuştu.
Abdullah G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandıİYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandıİYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandıİYİ Parti ilçe binasına silahla saldırı şüphelisi yakalandı

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