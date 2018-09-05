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İYİ Parti Isparta il yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.  İYİ Parti Isparta il yönetimi genel merkezin kararına uyarak görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Isparta il yönetimi istifa etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
İYİ Parti Isparta il yönetimi genel merkezin kararına uyarak görevlerinden istifa etti. İl Başkanı Ertekin, "Türkiye çapında genel merkez yönetiminin isteği doğrultusunda yönetim olarak istifa ettik. Partiden istifa etme gibi durumumuz yok. Hiçbir yere gitmedik. Siyaseti de burada noktalarım. Başka yere giderek kula kulluk yapmayız. Genel merkezimizin kararı doğrultusunda istifamızı verdik. Görev verilir ya da verilmez o ayrı bir olaydır. Biz de o karara uyuyoruz" dedi.

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