İYİ Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi

Buğra Kavuncu, profesyonellikten ve liyakatten ödün vermeyen, aynı zamanda Türk geleneğiyle uyumlu bir yönetim anlayışını tesis etme vizyonuyla hareket edeceğini belirtti.

Kongrede, mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kurucular Kurulu Üyesi Ali Dinçer Çolak ve eski il ve teşkilat başkanı Samet Reis İl Başkanı adayı olarak yer aldı.

Kongreye, partinin genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, Hasan Seymen, Yavuz Temizer, Berna Sukas, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda partili katıldı.

Öte yandan, oy kullanma işlemleri sırasında, bir delegeye yönlendirme yaptığı öne sürülen sandık görevlisine diğer delegelerin itiraz etmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Divan kurulunca sandık görevlisinin yerine bir başka görevli getirildi.

