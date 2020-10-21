İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın programına katılarak partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki göstermiş ve iddiasını kanıtlamasını istemişti. Kavuncu, bugün Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Buğra Kavuncu, suç duyurusundan önce şu açıklamayı yaptı:

"Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusunda bulunmamızın sebepleri var. Birincisi, biz haklarımız hep hukuk dahlinde aradık. Bağımsız ve özgür gazetecilik yapanları tenzih ediyorum, samimi ve halis niyetlerle siyaset yapanları da tenzih ediyorum; ama bunun dışında görüyorsunuz iftiracılar televizyon kanallarında ve bizler adalet kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla alakalı suç duyurusunda buluncağız.

İkincisi İYİ Parti bugüne kadar çok meşakkatli bir süreçten geçti. Özellikle son dönemde yüzü gözü yüreği bize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın aklını bulandırmaya yönelik herhangi bir faaliyet ve eyleme izin vermeyeceğiz. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Çocukluğumdan beri yaşadığım hayat ortada. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; en ufak bir tereddütünüz, en ufak bir şüphe yaratılıyorsa bununla alakalı hiçbir sıkıntınız olmasın.