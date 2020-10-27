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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'YÜCE TÜRK YARGISINA YARDIMCI OLMAK VE İFTİRALARA CEVAP VERMEK İÇİN HAZIRIM'

Soruşturma açılmasının ardından açıklama yapan Kavuncu, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" dedi.

ÖZDAĞ'DAN FETÖ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu imasında bulunmuştu.

Özdağ'ın iddialarının ardından telefonla yayına bağlanan Buğra Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada, bugüne kadar kongre süreciyle alakalı sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada yorum yapmama konusunda özen gösterdim çünkü parti içi bir meseledir. Davaya, partiye zarar verecek kamuoyunda bu yoğun tartışmaların kişisel çıkarlar için yapılmasını hiçbir zaman sağlıklı bulmadım." ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlamasıÜmit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlaması
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