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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

"İş adamlarımızın engelliler için okul açmalarını tavsiye ediyorum. Engelli kardeşlerimizin sorunları çok. Devletin ciddi çalışmaları var ama her şeyi de devletten beklememek lazım" - "Babamın duyarlı olması ve küçükken yönlendirmesi, bizi engelliler için okul yapmaya teşvik etti"

ADEM BALTA - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, iş adamlarına engelliler için okul açılması çağrısında bulunarak, "Engelli kardeşlerimizin sorunları çok. Devletin ciddi çalışmaları var ama her şeyi de devletten beklememek lazım." dedi.

Beyaz, engelli vatandaşlarla ilgili yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı. Beyaz, ailesinden engelli kimsenin olmadığını, babasının uyarıları ve nasihatleriyle bu soruna özel ilgi duyduğunu anlattı.

Ümit Beyaz, 1990 yılında babası Kazım Beyaz'ı kaybettiğini, amcalarıyla birlikte babasının anısını yaşatmak için Kazım Beyaz Zihinsel Engelliler Vakfı'nı kurduklarını belirterek, "O dönemde toplum olarak engelli sorunlarına çok fazla duyarlı değildik. Rahmetli babam, bize sürekli engelli kardeşlerimize sahip çıkmamızı ve onlara yardım etmemizi nasihat ederdi. Biz de ailece babamızın bu nasihatlarını bir vasiyet olarak kabul ederek engelli çocuklarımız için bir okul açma kararı verdik. Babamın duyarlı olması ve küçükken yönlendirmesi bizi engelliler için okul yapmaya teşvik etti." diye konuştu.

Aynı zamanda iş adamı olan Beyaz, düşüncelerini hayata geçirmek için Bahçelievler Kaymakamlığıyla irtibata geçtiklerini, dönemin kaymakamının bu taleplerine duyarsız kalmayarak, kendilerine inşaat halinde olan bir yer bulduğunu dile getirdi.

- "Öğrenci sayımız 5'ten 240'a çıktı"

İnşaat halinde olan binayı çok hızlı bir şekilde tamamlayarak okula çevirdiklerini ve Milli Eğitim Bakanlığına devrettiklerini belirten Beyaz, "Okulun ilk açıldığı yıl 5 öğrencimiz vardı. Şimdi 13 sınıfta, 110'u kız olmak üzere öğrenci sayımız 240'a çıkmış durumda. Öğrencilerimizin yaşları genellikle 20'nin üzerinde. Açtığımız bu okulla yaşamlarını kolaylaştırmak istedik." ifadelerini kullandı.

Engelli öğrencileri sadece eğitmekle kalmadıklarını, onlara iş imkanı da sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Beyaz, "PTT, İSKİ gibi kamu kuruşlarına bu kardeşlerimizi yerleştirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar 110 öğrencimizin iş sahibi olmasını sağladık. İşe giren öğrencilerimiz önceki durumlarına göre daha güler yüzlü ve hayata pozitif bakıyorlar." dedi.

Beyaz, öğrencilere haftanın iki günü teorik, 3 gününde ise tekstil ve diğer alanlarda hayata hazırlanmaları için mesleki ve spor eğitimi verildiğini, yüzme başta olmak üzere çeşitli dallarda İstanbul genelinde şampiyonluk başarısı gösteren öğrencilerinin olduğunu söyledi.

İş adamlarının daha çok okul ve cami yaptıklarını anlatan Beyaz, "Okul ve cami yapılmasına itirazımız yok ama engelli kardeşlerimizin de okula ihtiyacı var. Engelliler için okul sayısının az olduğunu düşünüyorum. İşadamlarımızın engelliler için okul yapmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Kazım Beyaz Zihinsel Engelliler Vakfı'nı da kurduklarını, kendisinin bu vakfın başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Ümit Beyaz, İstanbul veya Anadolu'nun başka kentlerinde engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri açmak için çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine belirtti.

Beyaz, babasının mezarının okula çok yakın olduğunu, babasının mezarını her ziyaret ettiğinde öğrencilere de uğramaya çalıştığını dile getirdi.

- "Babamın merhamet duyguları ve teşvikleri ile okul yaptık"

Okulda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret ettiğinde duyduğu mutluluğun ve yaşadığı duyguların kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Beyaz, "Bu okulu kurmamız tamamen babamın merhamet duyguları ve teşvikleri ile yaptık. Sonrasında okula gidip, öğrencilerle tanışmak, konuşmak ve onların sıkıntılarını dinlemek beni daha çok kamçıladı ve sık gitmeye başladım. Okula gitmediğim zamanlarda okul müdürü ile sık sık görüşerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi alıyorum. Aileler de çok mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duygusal bir insan olduğunu söyleyen Beyaz, şöyle konuştu:

"O çocuklara sarılmak, öpmek, dinlemek çok farklı bir duygu. Okula gittiğimde etrafıma toplanıp saçımı başımı çekiştiriyorlar. Bunlar beni çok memnun ediyor. Engelli kardeşlerimize daha fazla iş imkanı verilmesini bekliyorum. İş adamlarımızın engelliler için okul açmalarını tavsiye ediyorum. Engelli kardeşlerimizin sorunları çok. Zor şartlarda işe giden kardeşlerimiz var, şehir ve binaların mimari sorunları devam ediyor. Toplumdan dışlanan kardeşlerimiz var. Sorunlarla baş edemeyip çocuklarını bırakan aileler olduğunu biliyoruz. Çocuklarını kolonlara bağlayan aileler var. Devletin ciddi çalışmaları var ama her şeyi de devletten beklememek lazım."

Ümit Beyaz, üç kız kardeşinin de bu okulda okuyan öğrenci ve aileleriyle yakından ilgilendiğini, zor durumda olan ailelerin sorunlarının çözümü için destek olmaya çalıştıklarını, kendisinin de ayrıca Meclis çatısı altında engelli sorunlarının çözümü için elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz Kazım Bayaz Zihinsel Engelliler Vakfı

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