İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti olarak Türk milletine söz veriyoruz. İktidar geldiğimiz andan itibaren Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüş süreci de başlayacaktır. Bu gönüllü bir geri dönüş olmayacaktır. Gönüllü dönenler döner, gönülsüz dönecekler de gönülsüz dönerler." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ mensuplarının son zamanlarda büyük bir heyecan ve atılım içerisinde olduğunu öne süren Özdağ, "FETÖ'nün bu atılım ve heyecanı yaşamaya başlaması ne yazık ki son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrasında başladı. Bu kararı alanlar FETÖ'yü çok sevindirdiler. FETÖ, YAŞ kararlarının sevincini yaşarken, şimdi de FETÖ psikolojik savaş mekanizmasının bazı unsurlarının serbest kalmasıyla yeni bir sevinç ve heyecan dalgası daha yaşamaya başladılar." diye konuştu.

"Şaşırtıcı olan husus FETÖ'nün sevinç ve heyecan dalgasının Saraya yakın bazı kişiler tarafından da yaptıkları açıklamalarla desteklenmesidir." ifadelerini kullanan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi.