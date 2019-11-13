İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "AKP iktidarı, 2011 yılından beri Müslüman Kardeşler Örgütünün ideolojisinden köklerini alan siyasal ümmetçi politika anlayışıyla Türkiye'yi Suriye ve Ortadoğu'da bir hatadan diğerine sürüklemektedir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti hükümetinin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin 2011 yılında Beşar Esad'ı devirmek ve yerine Müslüman Kardeşler örgütünü getirmek için yola çıktığını savunan Özdağ, "AKP iktidarı, 2011 yılından beri Müslüman Kardeşler örgütünün ideolojisinden köklerini alan siyasal ümmetçi politika anlayışıyla Türkiye'yi Suriye ve Ortadoğu'da bir hatadan diğerine sürüklemektedir." görüşünü savundu.

Hükümetin Suriye politikasının, Beşşar Esad yönetimini deviremediği gibi terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakim olması ve DEAŞ'ın geniş alanlarda etkili olmasını sağlayan süreçleri tetiklediğini öne süren Özdağ, şunları söyledi:

"AKP iktidarının, Suriye'de Beşşar Esad hükümetini devirme politikası olmasaydı ne el- Nusra ne de IŞİD olacaktı. IŞİD olmasaydı Suruç'ta 34, Ankara'da 102, Sultanahmet'de 10, Beyoğlu'nda 5, Gaziantep'te 53 ve Atatürk Havalimanı'nda 36 kişi katledilmeyecekti, IŞİD 2 askerimizi yakarak şehit edemeyecekti. AKP iktidarının Beşşar Esad iktidarını devirme politikası olmasaydı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 67 şehit 245 yaralı, Afrin Operasyonu'nda 53 şehit 225 yaralı vermeyecektik. AKP iktidarının bu politikası olmasaydı ülkemizde kayıtlı milyonlarca Suriyeli gelmeyecekti, ülkemiz dünyanın en fazla sığınmacı olduğu ülke olmayacaktı. 40 milyar dolar cebimizde kalacaktı. Türkiye, AKP'nin Beşşar Esad'ı devirme sevdası nedeniyle çok büyük bedeller ödedi."