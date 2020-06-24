İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kükler, MHP'ye geçti

MHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Veysel \u015eahin, K\u00fckler'in partilerine ge\u00e7ti\u011fini, sosyal payla\u015f\u0131m sitesi \u00fczerinden duyurdu.\n\u015eahin mesaj\u0131nda, "Karde\u015fimize ho\u015f geldin diyorum." ifadesini kulland\u0131. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan Do\u011fulu sezonu k\u0131zlar\u0131yla a\u00e7t\u0131Fuat Oktay'dan fla\u015f 'Libya' a\u00e7\u0131klamas\u0131! 'Tarih yaz\u0131yoruz' Sorumluluk s\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?