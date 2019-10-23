İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray:

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aytun Çıray, ABD ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda YPG'nin, terör örgütü olarak deklare edilmediğini belirterek, "Her iki anlaşmanın da en kritik konusu budur." dedi.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Barış Planı Harekatı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün Soçi'de açıklanan Türkiye-Rusya mutabakatıyla yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Çıray, "Bu mutabakatı 17 Ekim günü gerçekleşen Türkiye- ABD anlaşmasıyla düşünmek ve değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 17 yıllık AK Parti iktidarında büyük badireler atlattığını ve FETÖ kumpaslarına rağmen bugün savaş meydanında üstüne düşen vazifeyi eksiksiz bir şekilde yaptığını kaydetti.

Çıray, "Şehitlerimizin canları, gazilerimizin kanları pahasına kazandıklarımızı masada korumak, milletimizin refahı ve geleceği için anlaşmalarla tescil etmeliyiz." dedi.

ABD ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda YPG'nin terör örgütü olarak deklere edilmediğine değinen Çıray, bu konunun her iki anlaşmanın en kritik meselesi olduğunu belirtti.