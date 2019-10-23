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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

"ABD ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda YPG, terör örgütü olarak deklare edilerek kayıt altına alınmadı. Her iki anlaşmanın da en kritik konusu budur"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aytun Çıray, ABD ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda YPG'nin, terör örgütü olarak deklare edilmediğini belirterek, "Her iki anlaşmanın da en kritik konusu budur." dedi.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Barış Planı Harekatı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün Soçi'de açıklanan Türkiye-Rusya mutabakatıyla yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Çıray, "Bu mutabakatı 17 Ekim günü gerçekleşen Türkiye- ABD anlaşmasıyla düşünmek ve değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 17 yıllık AK Parti iktidarında büyük badireler atlattığını ve FETÖ kumpaslarına rağmen bugün savaş meydanında üstüne düşen vazifeyi eksiksiz bir şekilde yaptığını kaydetti.

Çıray, "Şehitlerimizin canları, gazilerimizin kanları pahasına kazandıklarımızı masada korumak, milletimizin refahı ve geleceği için anlaşmalarla tescil etmeliyiz." dedi.

ABD ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda YPG'nin terör örgütü olarak deklere edilmediğine değinen Çıray, bu konunun her iki anlaşmanın en kritik meselesi olduğunu belirtti.

PKK uzantılarının terör örgütü olarak kayıtlara geçilmemesinin istismara neden olabileceğine işaret eden Çıray, "Özellikle ABD'deki yerleşik kurumsal güçlerin bunu istismar etmesi güçlü bir ihtimaldir. ABD gibi Rusya'nın da bu örgütü kullanma ihtimali vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştiren Çıray, "İktidar, Suriye'de mezhepçi bir politika izledi, Mısır'da Müslüman Kardeşlere destek, Libya'da ise Türkiye ile dostane ilişkiler yürüten Kaddafi'nin devrilmesine ortak oldu. Bunlar ideolojik körlükle alınmış kararlardır." değerlendirmesini yaptı.

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İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray

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