İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ardından İzmir'de il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

İYİ Parti Genel Merkezi, 30 Ağusto'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istedi. Genel Merkez'in talebinin ardından İzmir'de İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi, görevi bıraktı.

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