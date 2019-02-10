İYİ Parti Karacabey ilçe yönetimi istifa etti

Bursa'da İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Karacabey İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Önen, 8 Şubat'ta partilerinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile İYİ Parti Karacabey belediye başkan adayının Ayhan Tayfur olduğunu öğrendiklerini bildirdi.

Adaylıkla ilgili İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanlığına yazılı, sözlü veya e-posta ile bildirim yapılmadığını belirten Önen, şunları kaydetti:

"2014 yerel seçimlerinde oynanan senaryonun 2019 yılında tekrar edilmemesi için her şeyi yaptık ama il başkanının bize 'Ayhan Tayfur'un başkanlık başvurusu bile yok' diye yalan söyleyerek oyalayacağını düşünemedik. Bu oyun sadece ilçe yönetimine değil 2014'te olduğu gibi Karacabey'imize oynanmış bir oyundur. İl yönetimi ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ilçe yönetimimize yalanlar söylenmiş, Türkiye genelinde en yüksek oyu alan ilçe yönetimi, kombi sökenlere ve her dönem kaybedenlere tercih edilmiştir."

Önen, tertemiz siyaset yapmak için her görüşünü açıkça belirtenlerin kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara kurban edildiğini savunarak, şöyle devam etti:

"İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanlığı olarak dik duruşumuza devam ederek istifa ettiğimizi, bu kadar yalanın, bu kadar kumpasın, bu kadar sahtekarlığın arkasında durmayacağımızı, daha dün birbirinin arkasından küfreden iki gün sonra da 'değerli hocam' veya 'dostum' açıklaması yapanlarla aynı yolda yürümeyeceğimizi belirtiriz. Tek bir sorumuz var. Cevap verin; Karacabey'i kaça sattınız?"

