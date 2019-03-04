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İYİ Parti Karaköprü Belediye Başkan adayı Saadet Partisi lehine çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Karaköprü Belediye Başkan adayı Saadet Partisi lehine çekildi

Şanlıurfa'da İYİ Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ve Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

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belediye başkan adayı İYİ parti Şanlıurfa

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