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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtulduk

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Haziran seçimleri sonrasında partiden yaşanan ayrılıklarla ilgili, "Bütün ağırlıklarımızdan, 3 ay içerisinde sadece milletvekili olmak için gelenlerden, partimizi başka eksene kaydırmaya çalışanlardan, Türk milleti adına kaygısı olmayan, sadece kendi adına, kendi geleceği için bir şeyler isteyip gelenlerin hepsinden ve ağırlıklarından kurtulduk.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtulduk

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Haziran seçimleri sonrasında partiden yaşanan ayrılıklarla ilgili, "Bütün ağırlıklarımızdan, 3 ay içerisinde sadece milletvekili olmak için gelenlerden, partimizi başka eksene kaydırmaya çalışanlardan, Türk milleti adına kaygısı olmayan, sadece kendi adına, kendi geleceği için bir şeyler isteyip gelenlerin hepsinden ve ağırlıklarından kurtulduk. Allah’ın izniyle yolumuza güçlü bir şekilde devam edecek, bir yapı ortaya çıktı" dedi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kurban Bayramı süresince parti teşkilatları ile bayramlaştı ve aynı zamanda ilçe ve STK ziyaretleri gerçekleştirip, vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu ifade eden Ataş, ancak Türkiye’de bu konuda son yıllarda bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Şu an birlik ve beraberlik içerisinde olmadığımız aşikar. Bunun sebeplerini milletin irdelemesi gerekiyor" diye konuştu.
'SADECE KENDİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNENLERDEN KURTULDUK'
"İYİ Parti milletin partisidir" diyen Ataş, bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Ataş, partide yaşanan ayrılıklarla ilgili olarak da "Kendi kaygısı içine düşen ağırlıklardan kurtulduk ve yolumuza daha güçlü şekilde devam ediyoruz" dedi. Ataş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim tüzüğümüz diğer partilere göre daha demokratik. Bunun gereklerini yerine getirdik ve herkese ders verdik. Bütün ağırlıklarımızdan, 3 ay içerisinde sadece milletvekili olmak için gelenlerden, partimizi başka eksene kaydırmaya çalışanlardan, Türk milleti adına kaygısı olmayan, sadece kendi adına kendi çoluğu çocuğu, kendi geleceği için bir şeyler isteyip gelenlerin hepsinden ve ağırlıklarından kurtulduk. Allah’ın izniyle yolumuza güçlü bir şekilde devam edecek bir yapı ortaya çıktı."
'GENEL BAŞKANIMIZ DEMOKRASİ DERSİ VERDİ'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim sonrası tavrıyla demokrasi dersi verdiğini anlatan Ataş, "Genel başkanımız ‘ben hedef koyduğum çıtayı yakalayamadım’ dedi ve partiyi kongreye götürüyorum açıklaması yaptı. Koca koca adamların yapamadığını, imzalar toplandığı halde kurultaya gitmeyen partilere örnek olması ve Türk demokrasisi adına önemli bir şeyi gerçekleştirdi. Herkes bizden çekiniyor. Ben bu dönemde Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım. Ülkemizin sorunlarının çözümü için elimden gelen katkıyı sunacağım" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtuldukİYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtuldukİYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtuldukİYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtulduk

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