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İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

Partisinden ayrılan Özgür Avcı: - "Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'lilere yönelik yaptığı çağrının ardından, Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını belirterek, İYİ Parti'de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.

Avcı, "İl ve ilçe başkanlarını üyelerin, meclis üyelerini teşkilat yöneticilerinin seçeceği, milletvekilleri için sandık konulacağı ve akraba partisi olmayacağı belirtilmişti. Söylenenlerin tersi yapıldı. Ticaret partisine döndü." ifadesini kullandı.

Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Avcı, "Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum." değerlendirmesini yaptı.

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ile görüştüğünü aktaran Avcı, tekrar MHP saflarında vatan ve millet için mücadele edeceğini bildirdi.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da MHP'nin Türk milleti için siyaset yapan parti olduğunu, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılmış ya da farklı partilerde bulunmuş herkesin MHP'ye katılabileceğini vurgulayarak, "Kapımız herkese açık, kırmızı çizgilerimiz hariç herkes MHP'ye üye olabilir." ifadesini kullandı.

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