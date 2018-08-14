HABER

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek partisinden istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akyürek, yazılı açıklamasında, hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak yapılan 2. olağanüstü kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in yeni bir yönetimi göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldığını belirtti.

İYİ Parti'nin umut haline gelmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştığını savunan Akyürek, şunları kaydetti:

"Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük. Bugün itibarıyla İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırken, bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve çalışmalarında özveri ve emeğini esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma canıgönülden teşekkürlerimi sunarım."

Akyürek, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde il başkanlığı görevinden istifa edip, milletvekili adayı olmuştu.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyorİYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Erdoğan: Ekonomik tetikçilere en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktırErdoğan: Ekonomik tetikçilere en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti

İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İYİ Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti!

İYİ Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı

Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.