HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı! Polis müdahale etti...

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı! Polis müdahale etti...

04.12.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga salonun dışına kadar taştı. Çıkan kavga polislerin müdahalesiyle sona erdi.

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı! Polis müdahale etti...

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er’in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

qq

POLİSLERİN MÜDAHALESİYLE KAVGA SONA ERDİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi. (DHA)

re

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatlıses'le tanışma anısını anlattı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatlıses'le tanışma anısını anlattı!
Seçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler varSeçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler var
Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdıUzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
Rize İYİ Parti kavga

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Uyukladığı anlar gündem olmuştu! 'Testi pozitif'

Uyukladığı anlar gündem olmuştu! 'Testi pozitif'

Çocuk sürücü öyle bir soru sordu ki...

Çocuk sürücü öyle bir soru sordu ki...

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.