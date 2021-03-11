İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa’dan Viranşehir’e seyir halinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bulunduğu araç konvoyundaki araçlardan biri minibüsü çarptı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa il merkezinde çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde tamamlanan temaslarına devam etmek üzere Viranşehir ilçesine hareket etti. Karayolu ile giden Akşener’i takip eden araç konvoyunda bulunan 06 M 2121 plakalı Audi Marka otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 Ford marka minibüs ile çarpıştı. Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu’nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket ettiği sırada kaza meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

