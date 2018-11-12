İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş'tan ekolojik denge uyarısı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, göllerden ve su kaynaklarından bilinçsiz su alımlarının ekolojik dengeyi bozduğunu belirterek "Beyşehir Gölü 2040 yılında kuruyabilir." dedi.
Yokuş, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yakın zamanda su sorunu ve göllerinin kuruması tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Göllerden ve su kaynaklarından bilinçsiz su alımlarının, buraların ekoloji dengesini bozduğunu vurgulayan Yokuş, Eber Gölü, Burdur Gölü, Akşehir Gölü ve Meke Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu belirtti.
İYİ Parti'li Yokuş, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, birinci derecede sit olan Akşehir havzası alanının "kesin korunacak alan" olarak tescil edildiğini hatırlatarak "Bu kararname oldukça trajikomiktir. Çünkü göl kurumuştur ve bundan sonra da nasıl korunacağı merak edilmektedir." diye konuştu.
Konya bölgesindeki yağışların ileride daha da azalacağı konusunda rapor hazırlandığını kaydeden Yokuş, "Beyşehir Gölü 2040 yılında kuruyabilir." iddiasında bulundu.
Fahrettin Yokuş, gölün kurumasının, gölde başka yerde olmayan balıkların da ölmesi anlamına geleceğini söyleyerek "Bu balıkların mutlaka yaşatılması ve bunun için de acilen önlem alınması gerekir." ifadesini kullandı.
Van Gölü'ne akan kirli suların önlenmesiyle ilgili açıklama yaptığını söylediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Beyşehir Gölü ile ilgili açıklama yapmadığını kaydeden Yokuş, "Eğer bir yıl içinde bizim göldeki kirliliğin önlenmesi için önlem almazsa, Sayın Bakanı protesto edeceğim ve istifaya davet edeceğim." dedi.
Yokuş, gölden getirdiği ve kirli olduğunu söylediği suyu, bir bardağa dökerek basın mensuplarına gösterdi.
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