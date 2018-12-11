İYİ Parti kurucusundan İYİ Parti'ye dava: Parti binasını boşaltın!

İYİ Parti kurucularından eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı binanın kendisine ait olduğunu belirterek, “İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı bina tarafıma ait olup, il başkanlığı kurulmasındaki tüm masraflar da tarafımdan yapılmıştır. İl başkanlığı tarafından kullanılan tüm eşyalar tarafımdan alınmıştır. İl başkanlığı kurulması esnasında yapılan masraflara, İYİ Parti Genel Merkezinin hiçbir şekilde katkısı olmamıştır” diye konuştu.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİP, İHTAR YOLLADI

Kira sözleşmesinin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulunduğunu ifade eden Akyürek, “Ancak parti içindeki dengelerin farklı işlediğinin, aslında ahde vefanın olmadığı, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Parti üyeliğinden istifa ettikten sonra, il başkanlığına noterden göndermiş olduğumuz ihtarnamede binanın tarafıma ait olduğunu, kendileri ile kira sözleşmemin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulundum. Kendileri ise kira sözleşmeleri olduğunu ve kira paralarını ödediklerini beyan etmişlerdir. Halbuki böyle bir durumun olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler.