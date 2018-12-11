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İYİ Parti kurucusundan İYİ Parti'ye dava: Parti binasını boşaltın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucularından eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek, il başkanlığının yer aldığı parti binasının kendisine ait olduğunu öne sürerek, 'İYİ Parti İl Başkanlığı mülkünde haksız ve işgalci konumda. Parti binasını boşaltması için dava açtım' diye konuştu.

İYİ Parti kurucusundan İYİ Parti'ye dava: Parti binasını boşaltın!

İYİ Parti kurucularından eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı binanın kendisine ait olduğunu belirterek, “İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı bina tarafıma ait olup, il başkanlığı kurulmasındaki tüm masraflar da tarafımdan yapılmıştır. İl başkanlığı tarafından kullanılan tüm eşyalar tarafımdan alınmıştır. İl başkanlığı kurulması esnasında yapılan masraflara, İYİ Parti Genel Merkezinin hiçbir şekilde katkısı olmamıştır” diye konuştu.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİP, İHTAR YOLLADI

Kira sözleşmesinin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulunduğunu ifade eden Akyürek, “Ancak parti içindeki dengelerin farklı işlediğinin, aslında ahde vefanın olmadığı, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Parti üyeliğinden istifa ettikten sonra, il başkanlığına noterden göndermiş olduğumuz ihtarnamede binanın tarafıma ait olduğunu, kendileri ile kira sözleşmemin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulundum. Kendileri ise kira sözleşmeleri olduğunu ve kira paralarını ödediklerini beyan etmişlerdir. Halbuki böyle bir durumun olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler.

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'HALKIN İRADESİNE DEĞİL, KENDİ ÇIKARLARI İÇİN...'

Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, taşınmazı mı kullanmama engel olarak, içinde bulunan eşyaları benim almama rağmen kendilerine aitmiş gibi kullanmaları kabul edilebilir değildir. Bir dönem il başkanı sıfatına haiz olsam da parti içesinde oligarşik bir yapının halkın iradesine değil kendi çıkarları için uğraştıklarının ve hakka ve hukuka uygun davranmadıklarını gördüğümde istifa etmemin çok doğru bir karar olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayım.

İYİ Parti ile hiçbir ilişkimiz kalmadığı gibi yaklaşan yerel yönetimler seçiminde ben ve arkadaşlarım sade bir vatandaş olarak benim hakkım olanı vermeyenler ile değil gerçekten hakkın yanında olan ve ülke sevdasını herkesten ve her şeyden önde tutanların yanında olacağımızı şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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İYİ parti Mustafa Akyürek parti binası kırıkkale

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