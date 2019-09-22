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İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti teşkilatları, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak 2. Olağan Kurultay süreci çalışmalarına hız verdi - Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: - "Kurultayı ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziranda yapmaya çalışacağız, yetiştiremezsek ekim ayına kayacak"

ESİN IŞIK - İYİ Parti teşkilatları, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak 2. Olağan Kurultay süreci çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede öncelikle ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.

Parti ve teşkilat, kurultay öncesi bir taraftan kongre kararları alınırken bir taraftan da üye güncellemeleri ve üye kampanyaları yapacak, üye kayıt sistemini yenileyecek.

Kurultayın, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziran ayında yapılması planlanıyor.

- "Üye kampanyaları yapacağız"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, demokratik bir kurultay süreci işleteceklerini belirterek, "Çünkü parti 'demokrasi sağlıklı işlemiyor' diye kurulmuş bir parti. Şu anda biricik mesuliyeti seçmenine karşı demokrasiyi işleten bir mekanizma kurmak." dedi.

Şubat ayının ortasında ilçe ve il kongrelerinin başlayacağını bildiren Ağıralioğlu, "Kurultayı ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziranda yapmaya çalışacağız, yetiştiremezsek ekim ayına kayacak." diye konuştu.

Kurultay öncesi üye kampanya sürecine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bazı yerlerde 70, 80 tane üyeyle kongre yapmak zorunda kalıyoruz. Seçim seçim üstüne gelince bir üye kampanyası yapamaz hale geldik. Bunların hepsinin güncellenmesi lazım. O güncellemeden sonra üye kampanyaları yapacağız.

Bir taraftan seçim kongre kararları alınacak bir taraftan da üye güncellemeleri ve üye kampanyaları yapacağız. Çalışan, üye yapan, kaydeden partinin önünde kendisine, partisine imkan ve vizyon olarak koşabileceği bir alan açacak. Rekabetin önünü açacağız. Genel Başkan'ın özel talimatı şu, daha çok çalışan daha çok alın teri döken, üye kaydeden, partiye katkı sağlayan, insanları getiren insanların eşit rekabet şartlarını oluşturmamız lazım ki parti rekabete açık olarak kaliteyle buluşsun. Belli başlı üyelerle, delegasyonla seçime gidip, oldu bitti kongreler yapmak yerine demokratik kongre süreçleri başlatmak istiyoruz. Onun için parti her türlü hazırlığı yapıyor. 100 bin, 200 bin nüfuslu ilçeler var. 100, 150 delegeyle kongreye gidiyor. Bu olmaz. Yönetim zenginleşemiyor. 100 bin kişilik bir yerde 3, 5 bin delegeyle seçime, kurultaya gidilirse ümit ona göre büyüyor, toplumsal propaganda imkanları artıyor."

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