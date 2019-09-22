İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

ESİN IŞIK - İYİ Parti teşkilatları, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak 2. Olağan Kurultay süreci çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede öncelikle ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.

Parti ve teşkilat, kurultay öncesi bir taraftan kongre kararları alınırken bir taraftan da üye güncellemeleri ve üye kampanyaları yapacak, üye kayıt sistemini yenileyecek.

Kurultayın, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziran ayında yapılması planlanıyor.

- "Üye kampanyaları yapacağız"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, demokratik bir kurultay süreci işleteceklerini belirterek, "Çünkü parti 'demokrasi sağlıklı işlemiyor' diye kurulmuş bir parti. Şu anda biricik mesuliyeti seçmenine karşı demokrasiyi işleten bir mekanizma kurmak." dedi.

Şubat ayının ortasında ilçe ve il kongrelerinin başlayacağını bildiren Ağıralioğlu, "Kurultayı ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziranda yapmaya çalışacağız, yetiştiremezsek ekim ayına kayacak." diye konuştu.