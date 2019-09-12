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İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 07:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, 2. Olağan Kurultay sürecinin, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlaması kararı alındı.

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılan başkanlık divanı toplantısında partinin olağan kurultay sürecine yönelik karar alındı.

Karara göre, kurultay çalışmaları, Şubat 2020’de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak.

Çalışmalar kapsamında ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.

İlçe ve illerdeki kongre sürecinin tamamlanmasının ardından haziran ayında da 2. Olağan Kurultayın yapılması hedefleniyor.

(AA)

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