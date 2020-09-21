İyi Parti Kurultayında 'Liste' Gerilimi

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nda parti üst yönetim organı Genel İdare Kurulu’nun seçiminde, bazı isimlerin üzerinin çizilmesi için görüşmeler yapıldığı iddiaları gerilime yol açtı. İyi Parti, Corona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde dün açık havada, Altınpark’ta beşinci kurultayını yaptı. 25 Ekim 2017’de kurulan İyi Parti’nin kurultayında genel başkanlık seçiminde, Meral Akşener, 1289 delege tarafından oy birliğiyle yeniden seçildi.Akşener, tek aday olarak girdiği seçim sonrasında liderliğini pekiştirmiş oldu. İyi Parti’nin 1379 kayıtlı delegesi bulunmasına rağmen Genel İdare Kurulu (GİK) seçiminde 1281 delege oy kullandı ancak geçerli oy sayısı 1278 oldu. Çarşaf liste hazırlıkları nedeniyle dün saat 18.00’de başlayan seçim sonucunun açıklanması gece yarısı sonrasına kaldı ve 50 kişilik GİK’e seçilenler de günün ilk saatlerinde duyuruldu. Lider seçimini sorunsuz tamamlayan İyi Parti’de, GİK seçimi sürecinde kırgınlık ve tepkilere neden olduğu gözlemlenen tartışmalar başladı.

Meral Akşener’in parti tabanından talepler doğrultusunda hazırladığı belirtilen 50 kişilik GİK ve 25 kişilik yedek üyeliği için delegelere sunduğu 100 kişilik anahtar liste, bu listede kendilerine son sıralarda yer verilen milletvekilleriyle parti kurucuları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı isimler “anahtar liste gerekli miydi?” tepkisini verirken, bazı isimler “Genel Başkan’ın takdiri, listesinde yer vermiş olması da yeterli” görüşünü dile getirdi. İyi Parti kulislerinde, Akşener’in anahtar listesiyle GİK adayları arasından 100 kişiye destek vermiş olmasından rahatsızlık duyulmadığı, ancak Akşener dışındaki parti yöneticilerinin GİK seçimine müdahale çabalarına tepki duyulduğu dile getirildi. VOA Türkçe’ye görüşlerini paylaşan bazı kurucu üyeler, “Meral Akşener, ‘Parti yönetimi veya il teşkilatları GİK’te şu isimleri görmek istiyoruz’ diyebilir. Her siyasi partide birilerini yönetimde görme beklentisi vardır ve destek açıklaması yapılır. Ancak partide adeta bölünmeye yol açacak şekilde teşkilatlara, delegelere ‘Şu isimlerin üzerini çiz’denilemez”, “Elbette kimileri kendisine daha yakın görüşteki çalışma arkadaşlarını destekleme kararı alabilir ve bunun için delegelere de tavsiyelerde bulunabilir. Ancak ‘çizik at’ dediğiniz zaman partimizdeki kardeşliğimize zarar vermiş olursunuz. Delegelerimiz üzerinde baskı yaratılmıştır, bunu kabul edemiyoruz” şeklindeki tepkileriniaktardı.

Kulislerde, İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın il örgütlenmeleri üzerinden delegelere bazı isimlere oy verilmemesi için liste gönderdiği iddiaları gündeme geldi. Tepki mesajları İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun” tweet’ini paylaştı. İyi Parti’nin kuruluşunda yer alan Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın ise son dönemde Türkiye’nin ekonomi ağırlıklı gündemine rağmen partisinde geride bırakıldığı üzüntüsü duyduğu kulislere yansıyordu. Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, seçimde “çizik listesi” dolaşmasına bugün sert tepki gösterdi. Yılmaz, Koncuk’un tweet’ini alıntılayarak, “Adım listede olmadığına göre ben bu listeyi yapanlara göre makbul adam mı oluyorum. Reddediyorum. Kenar süsü olmaktansa bu listede olmayı tercih ederim. Bu kafayla olmuyor, olmayacak ta...” mesajını paylaştı.

Yılmaz, dün kurultay sırasında VOA Türkçe’nin GİK adayı olmamasıyla ilgili sorusu üzerine “Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, siyasette olmayacağım” demişti. GİK adaylığıyla parti yönetimine katılmayı planlamadığını ve şimdilik milletvekilliği görevini sürdürmekle yetineceğini belirten Yılmaz, kurultayda partili milletvekili olarak oy kullanma sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Geçmişte genel başkan yardımcılığından kendisi istifa ederek ayrılmış olan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ise, bugün Twitter’da hem Koncuk’un hem de Yılmaz’ın tweet’lerini paylaşarak, parti kulislerindeki “çizik listesi” konusuna tepki gösterdi. Kurultayda GİK adayı olmasına ve Akşener’in anahtar listesinde de yer almasına rağmen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ın, GİK’e seçilememiş olması ise krizi büyüttü. Eski CHP İzmir Milletvekili Çıray’ın özellikle CHP’yle “ittifak” müzakerelerinde geçmişte etkin rol oynamış olması ve hatta 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde İyi Parti’ye 15 vekil transferinde de etkisi biliniyordu. Meral Akşener’in de GİK içerisinden belirlediği İyi Parti Başkanlık Divanı’nda genel başkan yardımcılarından birisi olarak Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’nı yürütüyordu. Şimdi Çıray’ın yeni GİK’e seçilememesi nedeniyle Akşener’in Başkanlık Divanı’nda yer alamaması söz konusu.

Çıray da, Koncuk’un paylaştığı “çizik listesi” görselini alıntılayarak, “Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp-başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu” dedi. Akşener’in GİK’te birlikte çalışmak istediği geçmişte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru olan ve şimdi İyiParti Ankara Milletvekili Aylin Cesur’un ‘çizilecekler listesinde’ olduğu kaydedildi.İyiParti’nin kuruluşu öncesinde de MHP’deki tartışmalı süreçlerde MeralAkşener’in yanında tavıralan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in de oy verilmeyecekler listesinde adı yer aldığı belirtildi. Bu isimlerin yanı sıra Feridun Bahşi, Hayrettin Nuhoğlu, Yavuz Temizer, Aydın Adnan Sezgin ve Berna Biçer de, Akşener’in anahtar listesinde olmalarına rağmen kulislerdeki ‘çizik listesinde’ yer aldı. Şimdi gözler Meral Akşener’in 50 kişilik GİK seçiminde yaşananlar ve sonuçta GİK’te yer alamayan Çıray gibi çalışma arkadaşları konusunda nasıl bir tutum takınacağına çevrildi.

İyi Parti’nin yeni GİK’inde kimler yer alıyor? İyiParti’nin 50 kişilik GİK üyeliği için 187 aday başvurusuyla yapılan seçim sonucunda, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, 1,278 delegeden 1,131’nin oyunu olarak birinci sıradan seçildi. Kürt meselesiyle ilgili kitaplarıyla tanınmış Sarızeybek’in, Aytun Çıray’ın GİK’e seçilememiş olması itibariyle Akşener tarafından yeni Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olarak İyi Parti Başkanlık Divanı’nda görevlendirileceği iddiası gündemde. İyiParti Genel Sekreterliği’ni yürüten avukat Uğur Poyraz da 1,032 oyla ikinci sıradan, Mali İşler Başkanı (Başkanlık Divanı üyesi) Ümit Dikbayır da 1,030 oyla üçüncü sıradan GİK üyesi oldu. Mevcut parti yönetiminde yer almayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Bahattin Erdem de, 989 oyla altıncı sıradan GİK’e seçildi. Parti içerisinde “çizik listesi” hazırlamakla suçlanan isim Koray Aydın ise, 965 oyla yeniden GİK üyesi oldu. Meral Akşener’in anahtar listesinde olmadığı halde GİK’e seçilen tek isim İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi avukat Şükrüye Sevin Çağlayan oldu. Çağlayan listeye 458 oyla 50 kişi olarak GİK’te yer almaya hak kazandı.