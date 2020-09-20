İyi Parti Kurultayında Parti Yönetimi İçin Yarış

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nda Meral Akşener’in liderliğini pekiştirirken, 50 kişilik Genel İdare Kurulu için 187 aday başvurusuyla yapılan seçim sonucunda parti yönetiminde Emekli Albay Erdal Sarızeybek, hukukçu Prof. Dr. Bahadır Bahattin Erdem gibi yeni isimlerin olması bekleniyor. Corona virüsü salgını koşullarında açık havada, Altınpark’ta özel çadır alanı oluşturularak yapılan kurultayda, sadece 81 il başkanlığı yönetimleri, kayıtlı 1379 delege ve parti görevlileri ile basın mensupları yer aldı. Kurultayda, pek çok noktada el dezenfektasyonu bulundurulmasının yanı sıra partililere ve basın mensuplarına içerisinde maske de olan “dezenfektasyon kiti” dağıtıldı. Türkiye siyasetinde teamüller uyarınca diğer siyasi partilere de davet yapılması söz konusu olmasına karşın salgın nedeniyle davet yapılmayacağı için İyi Parti adına Meral Akşener imzasıyla durumu açıklayan bir mektup gönderildi. Türkiye’nin Corona virüsü tehdidi altında olduğu vurgulanan mektup, MHP ve HDP haricindeki tüm siyasi partilere iletildi. Bu arada İyi Parti’nin 25 Ekim 2017’de kurulması itibariyle gelecek ay üçüncü yaş kutlaması için özel bir etkinlik düzenleneceği ve bunun için siyasi partilere davet yapılacağı kaydedildi.

Kurultayda Divan Başkanlığı’nı yürüten Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti adına Corona virüsü rahatsızlığını yoğun bakımda geçirmekte olan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile iki gün önce virüse yakalandığını açıklayan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatlıoğlu, yoğun bakımda olduğu kaydedilen eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’a da şifa diledi. Akşener liderliğini pekiştirdi, yarış GİK seçiminde yaşandı İyi Parti 2. Olağan Kurultayı, Meral Akşener’in liderliğini pekiştirdiği bir kurultay oldu. Genel başkanlık seçiminde, 1379 kayıtlı delege olmasına karşın 1289 delege tarafından oy kullanıldı. Geçersiz oy olmaması üzerine 1289 oy ile yani oybirliğiyle tek aday olduğu seçim sonucunda Akşener’in genel başkanlığı ilan edildi. Böylece Akşener, İyi Parti’nin 1. Olağanüstü Kurultayı, 1. Olağan Kurultayı, 2. Olağanüstü Kurultayı süreçleri ardından bugün dördüncü kez “tek aday” olarak girdiği ve kazandığı genel başkanlık seçimi ile partisinde rakipsiz lider görünümünü korudu.

Kurultayda, rekabet ortamı ise İyi Parti’nin üst yönetim organı Genel İdare Kurulu (GİK) seçiminde yaşandı. İyi Parti’nin gelecek genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde “ittifak” kurulması gibi pek çok süreçteki kararlarda yetkili olacak GİK, 50 kişiden oluşuyor. GİK için aynı zamanda 25 isim yedek olarak seçiliyor. Kurultayda, 50 kişilik GİK için 187 aday başvurusu yaptı. Parti tabanındaki talepler üzerine Akşener, bu seferki GİK seçimi için kurultay delegelerine 100 kişilik anahtar listesini sundu. Akşener’in anahtar listesinde, TBMM’de son olarak Erhan Usta’nın katılımıyla 38 kişilik parti grubuna sahip olan İyi Parti’nin yönetimi için sürpriz isimler olabileceği beklentisi vardı. Ancak anahtar listede, Türkiye kamuoyunda son dönemde özellikle hukuki tartışmalardaki görüşleriyle gündemde olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Bahattin Erdem ile Kürt sorunu konusundaki kitaplarıyla tanınmış Emekli Albay Erdal Sarızeybek isimleri göze çarptı.

Kurultayda, saat 18.00 itibariyle çarşaf liste üzerinden seçime gidildi. Kurultayda, ayrıca 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) için de seçim yapıldı. İyi Parti MDK’sı için 7 kişi yedek olarak yapılacak seçim için 22 aday söz konusu. Akşener, MDK için GİK’ten farklı olarak fazla isim önerisinde bulunmadı ve 11 kişiyi önerdi. Bunun yanı sıra 7 ismi de yedek liste önerisi olarak sundu. İstanbul Sözleşmesi sahiplenildi, doğaya ve canlılara saygı vurgulandı İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi kurumlarda veya resmi toplantılarda kullanılmakta olan fotoğraflarından farklı olarak güldüğü, sivil giyimli bir fotoğrafı kullanılması dikkat çekti. İyi Parti, kurultayında, AKP yönetimince ve bazı radikal gruplarca Türkiye’nin imzasını geri çekmesi yönünde hedefte olan İstanbul Sözleşmesi’ne ise sahip çıktı. Hem Akşener’in kürsü konuşmasıyla kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla uygulanacağı sözünü vermesi hem de kurultay alanında pek çok noktada “Kadına Şiddete Son” yazılı afişlerle İstanbul Sözleşmesi’nin önemi vurgulandı. Sosyal medyada kadın hak örgütlerince sıklıkla vurgulanan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganı hem afişlerde hem de sahnedeki arka panoda kullanıldı.