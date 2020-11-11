İYİ Partili Dervişoğlu: Çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

"BİR YANDAN ÇALIŞAN SAYISI AZALIRKEN DİĞER YANDAN NASIL OLUYOR DA İŞSİZLİK SAYISI DÜŞEBİLİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, TÜİK'in işsizlik ve istihdama ilişkin verilerine işaret ederek, "TÜİK'e göre, Türkiye'de işsiz sayısı 456 bin kişi azalırken aynı dönemde istihdam sayısı yani çalışan sayısı da 975 bin kişi azalmıştır. 'Bir yandan çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor?' sorusu hepimizin zihnini tırmalıyor. Bu garip rakamlar, basit bir matematik hatası ya da gözden kaçmış basit bir siyasi propaganda değildir." diye konuştu.

Bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturduğu bir sonuç olduğunu savunan Dervişoğlu, "Şeffaflık, adalet, demokrasi ve zenginlik maalesef bu ucube sistemle yaşama geçirilemeyecektir. Bunlar ancak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü ve bağımsız kurumlarla mümkündür. Bu sebeple, her zaman olduğu gibi İYİ Parti olarak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi önermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.