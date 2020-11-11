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İYİ Partili Dervişoğlu: Çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "TÜİK'e göre, Türkiye'de işsiz sayısı 456 bin kişi azalırken aynı dönemde istihdam sayısı yani çalışan sayısı da 975 bin kişi azalmıştır. 'Bir yandan çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor?' sorusu hepimizin zihnini tırmalıyor." dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu: Çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

"BİR YANDAN ÇALIŞAN SAYISI AZALIRKEN DİĞER YANDAN NASIL OLUYOR DA İŞSİZLİK SAYISI DÜŞEBİLİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, TÜİK'in işsizlik ve istihdama ilişkin verilerine işaret ederek, "TÜİK'e göre, Türkiye'de işsiz sayısı 456 bin kişi azalırken aynı dönemde istihdam sayısı yani çalışan sayısı da 975 bin kişi azalmıştır. 'Bir yandan çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor?' sorusu hepimizin zihnini tırmalıyor. Bu garip rakamlar, basit bir matematik hatası ya da gözden kaçmış basit bir siyasi propaganda değildir." diye konuştu.

Bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturduğu bir sonuç olduğunu savunan Dervişoğlu, "Şeffaflık, adalet, demokrasi ve zenginlik maalesef bu ucube sistemle yaşama geçirilemeyecektir. Bunlar ancak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü ve bağımsız kurumlarla mümkündür. Bu sebeple, her zaman olduğu gibi İYİ Parti olarak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi önermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği arttırmak için 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlatarak herkesi fidan dikmeye ve yeşil alanları korumaya davet etti.

İnsanlığı küresel boyutta tehdit eden Kovid-19'a yönelik Almanya'da yürütülen aşı çalışmasının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu dile getiren Bülbül, aşıyı geliştiren iki firmadan birinin kurucularının iki Türk bilim insanı olduğuna işaret etti. Bu durumun son derece gurur verici olduğunu vurgulayan Bülbül, aşıyla salgının ortadan kalkmasını umduğunu söyledi.

"İŞSİZLİK YAKICI BOYUTLARA ULAŞTI"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in işsizlik verilerine değinerek açıklanan rakamların "hormonlu" olduğunu savundu. İşsizliğin yakıcı boyutlara ulaştığını ileri süren Oluç, TÜİK'in rakamlarla oynayarak gerçekleri sakladığını iddia etti.

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın seçim olmadan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak ilan edilmesini eleştirdi ve bu yaklaşımı doğru bulmadığını belirtti. (AA)

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