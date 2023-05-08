İYİ Parti Lideri Akşener'den canlı yayında önemli açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Olaylar ve Görüşler' programında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'ın sorularını yanıtlıyor.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:



Ben 30 yıllık siyasi hayatımda gizli saklı işi olmayan vatandaşım. Kişisel sırrınız olmaması lazım bu işlere giriştiğinizde. Devletinizin sırrı olabilir, saklayabilirsiniz. Ben o masada 3 Mart'ta bir teklif sundum. Diğer 4 arkadaşımız Kemal Bey'i önerdi. 5 arkadaş bir araya gelmiş oldu. Benim teklifim kayda değer bulunmadı. Biz ondan sonra gittim partide arkadaşlarla bir araya gelip, görüştüm.

Her kelimesini kendim yazdığım sert bir konuşma yaptım. Acaba Meral Akşener'in ekstra kendine bir talebi mi vardı? Her kelimesi kendi yazdığım konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer 'Buyur kardeşim ne yapacağız?' dendi. Bu da bir müzakere.

"BEN LOZAN'I UYGULADIM"

Ben Batı düşünce tarihini okumuş, okutmuş bir akademisyenim. Batılılar bu coğrafyadaki her devlet insanına 'çok iltifat etmemiz lazım' der. Uluslararası sevgi işlerinden midem bulanıyor. Ben Lozan'ı uyguladım. Masada şu ortaya çıktı, kişisel hiçbir hesap kitap yapmadığım, hakikaten bu seçimin son seçim olduğuna; yani parlamenter sisteme geçiş açısından son seçim olduğuna inandım.

"BİRİNCİ TURDA SEÇİLECEK"