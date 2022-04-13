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İYİ Parti lideri Akşener 'Hesapladık' diyerek duyurdu: Emekliye verilmesi gereken bayram ikramiyesi...

13.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklileri bayram ikramiyesiyle ilgili açıklama yaptı. Akşener partisinde konuyla ilgili hesaplamalar yapıldığını belirterek emekliye verilmesi gereken bayram ikramiyesi tutarını açıkladı.

İYİ Parti lideri Akşener 'Hesapladık' diyerek duyurdu: Emekliye verilmesi gereken bayram ikramiyesi...

İYİ Parti lideri Meral Akşener emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyesinin partide çalışıldığını söyledi. Akşener, "Bayram ikramiyeleri için arkadaşlarımız çalışma yaptı. Şimdi 3 bin 700 lira verilmesi gerekiyor bayram ikramiyesinin. TÜFE'ye göre bakarsak 2 bin 860 lira emeklilerimize emekli ikramiyesi verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in açıklamalarından satır başları şekilde:

"Hesabını kitabını yaptık. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da faiz belasını da en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz. Büyükşehirlerde kiralar uçtu gitti. Mahkemeler kiracı ve mal sahibi davalarından geçilmiyor. Öğrenciler, emekliler ev bulamıyor.

"Bayram ikramiyeleri için arkadaşlarımız çalışma yaptı. Şimdi 3 bin 700 lira verilmesi gerekiyor bayram ikramiyesinin. 2018 Mart'ında TÜFE Gıda Endeksi 385.4'tü. 2022 aynı ayda bin 101 olmuş, artış oranı yüzde 186. TÜFE'ye göre bakarsak 2 bin 860 lira emeklilerimize emekli ikramiyesi verilmesi gerekiyor. 5 maaşı yan gelip yatan danışmanlarına verirken, beşli çeteye ekstra paralar verirken ve Telekom'u çok sevdiğiniz, aile dostunuz Hariri'nin cebine koyarken düşünmediğiniz emeklimizi de düşünmeniz gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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