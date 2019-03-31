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İyi Parti Lideri Akşener oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar’daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar’daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı. Akşener, oyunu kullandıktan sonra sonuçları takip etmek üzere Ankara’ya hareket etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısı ile oyunu Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı.
Oy kullanacağı okulda görev yapan polislerle el sıkışarak görevlerinde kolaylıklar dileyen Akşener, daha sonra 2132 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandığın başında görev yapan seçim kurulu üyeleriyle de el sıkışarak kolaylıklar dileyen Meral Akşener, oy pusulası ve zarfını alarak gizli bölmede oyunu kullandıktan sonra zarfını sandığa attı.
Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Uzunca ve tırnak içerisinde hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye’ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak inşallah, İstanbul iyi olacak. Şimdi buradan Ankara’ya gidiyorum. Sonuçları genel merkezde takip edeceğiz” diye konuştu. “Sandıktan sizce ne çıkar” şeklindeki soruya yanıt veren Akşener, “İyi bir sonuç çıkacak” dedi.
Akşener daha sonra Ankara’daki parti genel merkezine gitmek üzere okuldan ayrıldı.

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