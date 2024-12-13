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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: '238 bin Suriyelinin vatandaşlığı derhal iptal edilmeli'

13.12.2024 19:25
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esad gitmiştir, misafirlik bitmiştir. Esad rejiminden kaçmış Suriyelilere sağlanacak olan haklar artık geçerliliğini yitirmiştir. 238 bin Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı derhal iptal edilmelidir" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: '238 bin Suriyelinin vatandaşlığı derhal iptal edilmeli'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geldiği Giresun'da ‘Toplu Üye Katılım Programı’na katıldı. Kültür ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de konuştu. Türkiye'nin Suriye konusunda güçlü eylem planı devreye sokulup, güvenlik koridoru oluşturması gerektiğini belirten Dervişoğlu, Suriye’nin kuzeyinde kurulabilecek bir terör devletine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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"İSRAİL, SURİYE’DE TOPRAK İLHAK EDİYOR"

İsrail'in Suriye’de toprak ilhak ettiğini kaydeden Dervişoğlu, "Suriye ile ilgili herkes konuşuyor. Eline değnek alan o bunu yaptı, şu bunu yaptı diyor. Herkes güvenlikle strateji uzmanı. Dün magazin konuşan adam ertesi gün spor konuşuyor. Boş zamanında da siyaset konuşuyor. Böyle ülke olur mu? Sonra da herkes diyor ki ‘Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız.’ Saygı duymakla olmuyor. Önümüzde Irak’ta yaşanmış bir tecrübe var. Irak’ın da toprak bütünlüğünü savunuyorduk. Şimdi kaç parça? Gelmişler Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Siz bilmiyor musunuz, Suriye bölünecek. Suriye’de herkes toprak bütünlüğünü savunuyor. Türkiye’deki bütün alim kişiler de o toprak bütünlüğüne saygıdan bahsediyor. İsrail, Suriye’de toprak ilhak ediyor. Kendi coğrafyasını büyütüyor. Suriye ordusunun stratejik merkezlerine hava saldırısı düzenliyor. İsrail, tüm dünyanın gözü önünde, Suriye’nin donanmasını batırıyor. Biz, ‘Türkiye olarak bir şey yaparız da bunlar ne der?’ diye düşünürken İsrail yoluna bakıyor. Buna yol vereninin yolunu kesmek, bu milletin borcu olmalıdır" diye konuştu.

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"VATANDAŞLIKLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİ"

"Türk, büyük bir milletin adıdır" diyen Dervişoğlu, "Ülkemiz bir göç hendeğine dönüştürülmüştür. Kimilerine göre 8, kimilerine göre 10 milyon düzensiz sığınmacı ülkemizde cirit atmakta. Bunların 238 binine de vatandaşlık verildiği söylenmektedir. Suriye’de rejim eğer yıkıldıysa, Türkiye’deki Suriyelilerin de Türkiye’de kalma sorunları da otomatik olarak ortadan kaldırılmıştır. Esad gitmiştir, misafirlik bitmiştir. Esad rejiminden kaçmış Suriyelilere sağlanacak olan haklar artık geçerliliğini yitirmiştir. 238 bin Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı derhal iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"BEN KEYFEKEDER KONUŞMUYORUM"

Dervişoğlu, "Suriye’deki vatandaşları nasıl göndereceğim? sorusuyla muhatap olursanız cevabı belli. Adamın Türkiye’de zaten mal alma yetkisi olmadığı için vatandaş olma hakkı da oluşamaz. Ben bunları ırkçılık yaptığım, yabancı düşmanı olduğum için söylemiyorum. Devletimin hak ve hukukunu koruyup kollamakla mükellef olan bir vatan evladı olarak söylüyorum. Sizlerin de gönlünden geçen bu. Ben keyfekeder konuşmuyorum. Bu demografik istila, uzun vadede Türkiye'mizin başına bela olacaktır. Suriye’nin haline bakanlar, Irak’ın halini bilenler ve görenler bugün söylediklerimiz ciddiye almak mecburiyetindedir" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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