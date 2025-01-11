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İYİ Parti lideri Dervişoğlu sert konuştu: '2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız'

11.01.2025 16:54
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 'Yerel Yönetimler Buluşması'nda, "Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıl taşı vermeyeceğiz. 2 devlet, 2 dil, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu sert konuştu: '2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Buluşması'na katıldı. Programa Dervişoğlu'nun yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin ve diğer illerin il başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Programda partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Çok kritik bir süreçte üzerime tarihi bir sorumluluk yüklediniz. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek benim boynumun borcu olsun. Siz beni hiçbir yerde mahcup etmediniz, ben de sizin başınızı bir kere bile yere eğdirmeyeceğim. Bizim mücadelemiz, hak, demokrasi, adalet, eşitlik, hürriyet içindir; bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti içindir” dedi.

"BİZİ FARKLI PROBLEMLERİN İÇİNE ÇEKEREK BOĞMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Dervişoğlu, ekonomideki problemleri anlatarak, "Bunun mücadelesini vermemiz gerekirken, Türkiye’nin önüne hiç tartışılmaması gereken konuları getirmek suretiyle gerçekleri gölgelemeye çalışanlar var. Bizi, farklı problemlerin içine çekerek boğmaya çalışanlar var. Yani şeytan taşlamaktan Kabe’yi tavaf etmemize fırsat bırakmayan bir iletişim tekniği kullanan bir iktidarla ve onun ortağıyla karşı karşıyayız” dedi.

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Küskünlere de çağrıda bulunan Dervişoğlu, “Aslında bu çağrım, sadece bizim kuruluş harcımıza emek veren, ter akıtan dava arkadaşlarıma değil. Büyük milletime de çağrıda bulunuyorum; Cumhuriyet'in kuruluşu neyse, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde hangi mücadeleyi verdiyse bugün de benzer bir mücadelenin verilmesi icap ediyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Dava arkadaşlarımızla, bu büyük milletin mensuplarıyla binecek bir Bandırma Vapuru ve inecek bir Samsun Limanı mutlaka buluruz" diye konuştu.

"2 DEVLET İSTENİRSE BİZ DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Suriye'de yaşananlar hakkında da konuşan Dervişoğlu, "Şimdi Suriye'nin yeni durumunu tartışmak ve değerlendirmek üzere batılı devletler İtalya’nın ev sahipliğinde toplanacaklarmış. Ev sahibi İtalya, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa. Sınır komşumuz Suriye’den olan her şeyden kahramanlık çıkarmaya uğraşıyoruz ama Suriye’nin durumunu tartışmak üzere batılı ülkeler bizi sorunun ve sürecinin muhatabı olarak bile görmüyorlar. Türkiye, kendi kendine gelin güvey olan bir iktidar tarafından yönetiliyor. Batılı emperyalistler korkarım ki o masaya YPG ve PYD’yi oturttuklarında da Türkiye’yi yönetenlerin yapabilecek çok fazla şeyi kalmayacaktır. ‘Efendim, devletin bir aklı var’ diyorlar. Cumhuriyet öncesi devletin de bir aklı vardı. Bir aklının olduğu varsayılıyordu. Bizi yönetenler, hangi teslimiyet içerisinde olursa olsunlar önümüze koyacakları sonuçları asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıl taşı vermeyeceğiz. 2 devlet, 2 dil, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. Kılıç hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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