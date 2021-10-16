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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nasıl göz yumuyorsun?

16.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi’ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener, "Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek" dedi. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, paylaştığı bir video ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek; "Yerli ve millîlikten dem vuruyorsun. Peki ya, Orhangazili kardeşlerimin yerli ürünü dolarla almasına nasıl göz yumuyorsun?" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nasıl göz yumuyorsun?

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan 1 gecede 1 ilçe, 17 gecede 17 ilçe ve 712 köy ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesine geldi. Orhangazi’de Gazi Orhanbey Camii altı esnafını ziyaret eden Akşener, alışveriş yaptıktan sonra Cumhuriyet Alanı’na geçti. Burada hakla seslenen Meral Akşener, 21 aydır ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, "O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle zengin üreticilerimizle, tencereyi nasıl kaynatacağım diye akşama düşünen kadınlarımızla işsiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyoruz, herkes dertli" diye konuştu.

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"BU MİLLETİN ÖNÜNDE BEN DAHİL HERKES HAZIR OLA GEÇECEK"

Ziyaretlerinde esnafın dertli olduğunu belirten Merak Akşener, "Şimdi esnaftan geliyorum. Diyorlar ki; okul açıldı, çocuklara 5 takım kıyafet alan 2 takıma düşürdü. Çocuğuna marka alan, daha düşük kalite almaya başladı. Bir zeytin üreticisiyle karşılaştım. Zeytinciliği bırakacağını söylüyor. Zeytin yıllık bir lira artıyor ama gübre yüzde 100 artıyor, ilaç yüzde 150 artıyor. Mazotu saymıyorum bile. Şimdi buradan hepinizin huzurunda takipçisi olmak üzere iri zeytinin 25 lira olması gerektiğini söylüyorum. Küçük tanelinin de 9 lira 25 kuruş olması gerektiğini söylüyorum. Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahi herkes hazır ola geçecek" diye konuştu.
Meral Akşener Orhangazi Cumhuriyet Alanı’ndaki konuşmasının ardından ilçeye bağlı Yeniköy mahallesine geçerek, burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. (DHA)

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"NASIL GÖZ YUMUYORSUN?"

Öte yandan Meral Akşener sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan, iki lafından birinde yerli ve millîlikten dem vuruyorsun. Peki ya Orhangazili kardeşlerimin yerli ürünü dolarla almasına nasıl göz yumuyorsun?" dedi.

Akşener paylaşımında, "Hem söylediklerinden hem de sebep olduklarından bihabersin. Bu ülkenin üzerindeki en büyük yük sensin…" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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