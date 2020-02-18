HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den futboldaki tartışmalarla ilgili flaş sözler

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den futboldaki tartışmalarla ilgili flaş sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2020 09:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, futboldaki 'siyaset' tartışmaları ve ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den futboldaki tartışmalarla ilgili flaş sözler

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendini kamyonuna asarak intihar eden vatandaşla ilgili konuşan Akşener, 'Bu hüzünlü hikayeler gece rüyalarınıza girmez mi? Yazıklar olsun size' dedi.

Futboldaki 'siyaset' tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, ' AK Parti'ye oy vermiş Trabzonsporlu bir kardeşim 'spora siyaset katıyorlar' dedi. Gereksiz tartışmalara sebep oluyorsunuz. Trabzon da bizim, Fenerbahçe de bizim. Damat bey her işe bulaşıp ortalığı karıştırıyor sonra da tribünlerden 'Damat istifa' sesleri yükselince bozuluyor. Gel Bursa'da Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını taraftarın yakasından düşür, yoksa o tribünler sana öyle bir ders verir ki, vallahi şaşar kalırsın' ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları:

10 Mayıs 2018'de bir söz verdim. Hayvanlara eziyetin önüne geçmek için her türlü çabayı göstereceğime söz verdim. Bugün de sözümün arkasındayım.

Her adımları ciddiyetsiz, her işleri millet menfaatinden uzak. Bu iktidarın temsilcileri israf düzeni içinde milletin dertlerini görmez hale geldiler.

İktidarın sarayında neler oluyor? Bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşa, bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak. Katarlılar peşkeş çektikleri tank palet fabrikasının iki katı para. 265 bin 217 asgari ücrete eşit. Bununla da bitmiyor, geçen yıl sarayın bahçelerindeki inşaatlara harcanan para 2 milyar 845 milyon lira. Bu para ile 28 bin aile ufak tefek de olsa ev sahibi olurdu. Götürüp sarayın bahçesindeki inşaatlara harcadılar.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Hatay'da bir babanın kendini yaktığı, dün borçlarımı ödeyemiyorum diyerek kendini kamyonuna asan babanın yaşadığı ülkede oluyor bunlar. Depremde yardımları ücretsiz yaparım diyen koca yürekli kardeşimiz hayatına son verdi. Bu hüzünlü hikayeler gece rüyalarınıza girmez mi? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size.

GENÇLERİN SORUNLARI

Gününün yarısını işte geçiren bir çocuk ders çalışıp sınavı nasıl kazanacak? Geri ödemesiz bursları AK Parti'den torpilliler aldığı için mecburen kredi kullanıyorlar, kara kara nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Birisi dedi ki, 16 bin TL kredi kullanıp 27 bin TL ödeyeceğim. Bunu söyleyen bir gencin ülkesine, ülkesini yönetenlere güveni kalır mı? Sayın Erdoğan'ın mezun olan herkesin iş bulması söz konusu değil dediği bir ülkede gençlerin geleceğe umudu nasıl olsun?

Hasta garantili hastanelere milyonlarca lira ödeyen Bursalılar bir de hastaneye ulaşabilmek için milyonlar ödüyor.

İşçinin hakkını araya sendikaları bile kutuplaştırdılar. Türk Metal Sendikası yetkiyi aldı, işçiler de üye oldu diye kapının önüne koydular. Bu yetkiyi veren kurumdan biri çıkıp da tek bir işçime dokunamazsın demiyor. Bursalı emekçi kardeşlerimizin
meselesini yakından takip edeceğiz.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE TARTIŞMASI

Son günlerde spor kulüpleri arasındaki tartışmaları biliyorsunuz. Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri de duyuyorsunuz. Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerekir. Siyasetin spora karıştığı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum ancak ekonomiden anlamayan damat bey bakanlıktaki başarısızlığı ile gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki, futbolu karıştırmakla meşgul. AK Parti'ye oy vermiş Trabzonsporlu bir kardeşim 'spora siyaset katıyorlar' dedi. Gereksiz tartışmalara sebep oluyorsunuz. Trabzon da bizim, Fenerbahçe de bizim. Damat bey her işe bulaşıp ortalığı karıştırıyor sonra da tribünlerden 'Damat istifa' sesleri yükselince bozuluyor. Gel Bursa'da Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını taraftarın yakasından düşür, yoksa o tribünler sana öyle bir ders verir ki, vallahi şaşar kalırsın.

Yabancı bankaların hepsi çıkış planı yapmaya başladılar. Damat beyin yaptığı tek şey, enkazın altında kalmamak için itibarımızı heba etmek, bugün ayakta kalabilmek için geleceğimizi feda etmek.

FAİZ KARARLARI ELEŞTİRİSİ

Buradan bir kez daha uyarıyorum, ekonomi yönetimi damada bırakılmayacak kadar önemli bir görevdir. Dışarıdan yabancı sermaye çekemiyorsanız günü kurtarırsınız ama geleceğimizi tehlikeye atarsınız. Ekonominin en önemli ayaklarından biri olan faizlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki faiz oranları kabul edilebilir bir oran değil. Sürüdürülebilir bir kalkınma için, yeni iş alanlarının açılması için faizlerin bir an önce düşmesi gerekir. Peki, bu noktada sayın Erdoğan ile aynı fikirdeyim ama çapsızların önerdiği ekonomi vizyonu ile baskı ile tepeden inme kararlar ile faizler inmez.

"BU KISMI İYİ DİNLE, REÇETEYİ YAZIYORUM"

Faizleri indirin dediği 2015 yılında faiz oranları yüzde 7.5 seviyesindeydi. Dönemin Merkez Bankası Başkanı sayın Erdoğan'a 130 sayfalık sunum yaptı. Faizleri baskılarsak dolar 3 liraya çıkar. Ne dediyse olmadı, sayın Erdoğan baskısına devam etti. Yıllar süren baskının döviz kurlarının üzerinde yarattığı gerilim birikti ve 2018'de faizler yüzde 24'e çıktı, dolar kuru 7 lirayı buldu. Şirketler battı, milletimiz fakirleşti, ekonomimiz küçüldü. Demek ki neymiş, sayın Erdoğan sebep, damat vesile ekonomik kriz sonuçmuş. Sayın Erdoğan bu iş tek bilinmeyenli bir denklem değil. O denklemde demokrasi de var, senin damadının beceriksizliği de var, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyen sen de varsın. Bu kısmı iyi dinle. Reçeteyi yazıyorum, yargıdan, medyadan, Merkez Bankası'ndan elini çekeceksin. Damadını da bakanlıktan çekeceksin. İşin başına yetkin isimleri getireceksin. Bu ucube sistemden vazgeçeceksin önce, yani Türkiye'nin karakterine uyan iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçeceksin. Bak o zaman nasıl düşüyor faizler, döviz kurları.

İl il, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz, gezeceğiz. Sessiz yığınların sesi olacağız. Huzursuz kadınlarımıza huzur olacağız. Ben 1997'yi yaşamış bir insan, dolayısıyla kim hangi düğmeye basıyorsa bassın, sonuçları ne olursa olsun biz yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz belli, her birimizin görevi belli. Geleceğin Türkiye'sini kurana kadar yorulmayacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat ettiGelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Diğer Haberler
Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bazı davalardan feragat etti!

Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan İYİ Parti'deki istifalara ilişkin açıklama!

AK Parti'den İYİ Parti'deki istifalara ilişkin açıklama!

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal’dan açıklama

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal’dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.