İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili hükümete sert sözlerle yüklenen Akşener, Brunson'un serbest bırakılacağının günler öncesinden belli olduğunu iddia ederek, "12 ekimden günler öncesi ABD'de hazırlıklar yapıldı. Mahkeme başlamadan uçağı pist başına çekildi. Karşılama heyeti hazırlandı." ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz Çarşıda pazarda zabıtaya etiket kontrol ettiriyorlar. bu şekilde enflasyonun düşeceğini zannediyorlar. Ne yapalım biz de otoyollara köprülere geçiş ücreti için zabıta mı gönderelim? 16 yıl süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Emekliye sabit ücretliye zam yapın rahatlasınlar diyoruz ses yok. Elektrik faturasında TRT payını kaldırın diyoruz ses yok.

Bizi dinlemiyor ama Allah var ABD'nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor. 'PAPAZIN UÇTUĞUNU DUYMAMIŞTIK' Erdoğan bir tek anketlere bakar. Koltuk sallanıyor. AK Parti'nin raf ömrü doldu. Papaz kaçtı lafını bilirdik de uçtuğunu duymamıştık. Sayesinde duyduk, şahit olduk. Her şeyi her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olacak. Bizi tehdit mi ediyorsun. Rıskını veren Allah'tır. Enflasyonu kimin yükselttiğini öğrendik. Meğer bütün esnaf kafa kafaya vermiş ekonomimize karşı harekete geçmiş. Açıklanan planın özeti bu. Plan enflasyonla değil esnafla mücadele planı. O UÇAKLARDAN ARABALARDAN İNİN Amaç ne biliyor musunuz? Üreticiyi 2 aylık indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonun düşük göstermek. Zorlama indirimin sonun da biliyor ki bindirimlerin gelmesi kaçınılmazdır. Üreticiler kayıplarını 2 ay sonra zam yaparak telafi edecek. Ancak vatandaşın maaş zammı bunlara yetmeyecek. Gittiğiniz yol yol değil. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği faizi indirin. Bir de o uçaklardan arabalardan inin.

ABD’ye diz çöküp papazı verenler gariban esnafı hain ilan ediyor. Ekonominin halinden sen sorumluyken esnafı kurban etme. Asıl fırsatçı sensin sayın Erdoğan. Bir yandan yabancı yatırımcı için fon kuruyorsun. Diğer yandan işsiz kardeşimin fondaki parasını bankaya aktarıyor, üstüne yatıyorsun. Yerlilik kim, millilik kimi, sen kim? 'BİZDEN KURTULAMAYACAKSINIZ' Hizaya çekemeyeceksiniz. Diz çöktüremeyeceksiniz. Bizi durduramayacaksınız. Şundan emin olun ki güneş balçıkla sıvanamayacak, sıvayamayacaksınız. Artık İYİ Parti var. Siyaseti Erdoğan'ın ayak verdiği bir aşık atışması olmaktan çıkartıyoruz. AK Parti ile CHP'nin halat çekme yarışına dönen, seçim düzenini boşa çıkartacağız. 'Daha yeni başlıyoruz' derken şaka yapmıyorduk. İYİ Parti'ye ilgi her geçen gün artıyor. Yeminli kalemler bile daha fazla kayıtsız kalamadı. Bu kararlılığımızın ve cesaretimizin eseridir. İYİ Parti'den korkuyor. Korktuğu başına gelecek. Ne yapsan boş sayın Erdoğan. Bizden kurtulamayacaksınız. Yaptığından utansa, devlet aşkına susacağız. Sadece susmayı deneseler belki de biz susacağız. Pişkinlikte sınırları yok. Ajan demedim, ajans dedim, casus demedim bir sus dedim diyecek. Ne diyordu 'Bu rahibi alamazsınız' Biz de içimizden dedik ki 'Atma Recep din kardeşiyiz.'