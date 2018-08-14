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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 'Milli Ekonomi Gündemi'yle toplantıya davet ediyorum." dedi.

Kurdaki dalgalanmalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ve ekonomiye dair açıklamalar yaptı. Akşener, Meclis’e toplantı çağrısı yaptı.

Akşener yaptığı yazılı açıklamada, “Demek istiyoruz ki; bu güne sadece “dış güçlerin bize açtığı ekonomik savaşla” gelmedik. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. İktidar, meseleyi bir iç siyaset konusu haline getirip, hem kendini hem de milletimizi kandırmaktan vazgeçmelidir.. Bir an önce, az konuşup gerekli tedbirleri zamanında uygulamak zorundadır. Geçen hafta Çarşamba’dan bu yana, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, maalesef piyasalara ve topluma güven vermemiştir. Mesela, geçtiğimiz Cuma günü, büyük beklentilerle, Damat Berat tarafından yapılan “Yeni Ekonomik Model” sunumu, iç ve dış piyasalarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır” dedi.

’81 MİLYON VATANDAŞIMIZ BEDEL ÖDÜYOR’

“Ekrana getirilen bir daire üzerinden anlatılmaya çalışılan yeni modelin, kendi içinde tutarlılığı olmadığı gibi; Neyin,nasıl,hangi ekonomik önceliklerle ve hangi zaman diliminde yapılacağına dair, herhangi bir bilgi de içermemiştir…” vurgusunda bulunan Akşener açıklamalarını, “Maalesef, bir “kötü yönetişim ve iletişim” faciası yaşanıyor.. Bedelini ise 81 milyon vatandaşımız ödüyor. Aziz milletimizin huzurunda, karşı karşıya olduğumuz tabloda, toplumsal mutabakatın zamanının geldiği inancıyla, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da; görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de, Milli Egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, “Milli Ekonomi Gündemi”yle toplantıya davet ediyorum” diyerek bitirdi. (GazeteDuvar)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Çağrı TBMM ekonomi İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hanimefendi.neolur kurtar bizi su cenesi dusuk diplomasiz zalim bopesgenelbaskani adamdan.ne olur
yahu arkadaş ülkemizde ne kadar hain var ! bu kadın tam bir fetö oluşumunun ürünüdür, yani bunu görmemek anlamamak saflıktır! yurt dışındaki kaçaklar bu kadına ve partisine oy verin diye seçim propagandası yapmışlardır !gerçekten içimizde türk görünümlü hainler çoktur...!!!
helal olsun kadın..samimiysen..
@mevoz06 gayri samimi asla ciddiyetten nasibini almammış biri
işi gücü boş konuşmak.kimin adına siyaset yaptığın belli zaten
yahu siz kimsiniz allah aşkına. devlet yönetiminde bile değilsinizki bırakın mecliste bile değilswiniz..böyle saçma şeyler söylemeyin..sizin bu şekilde konuşmanız ülkeyi yönetemiyorsunuz demektir..doların çıkması partiler ile alakı değil önce bunu aklınıza sokun..ne zaman cumhur başkanı olurusnuz ozaman konuşma hakkı sizindir..
yapamazlar toplanamazlar işleri güçleri konuşmak 4 liradan 7 lira yı aştı şimdi 5,75 6 liraya düşer ekonomi canlandı
sen kımsın parton
@sdurmus ULAN KARŞI ÇIKSA SİZİN İÇİN AYRI DERT, DESTEK OLSA AYRI DERT HERŞEYE BİR SÖZÜN VAR ÇOK AMAÇLI PAPAĞAN GİBİSİN
hainlerın süzü para etmez bızde feto usaklarının cagrısına ıhtıyac yok bız bıze yeterız
HEP BERABER BİR KARA VERİLMELİ
SEN KENDİNİ NE SANIYON MERAL HANIM SENİN OLMANLA OLMAMAN ARASINDA HİÇ FARK YOK. KENDİNİ DAHA FAZLA REZİL ETME. BANA SOYTARI TANSUYU HATIRLATIYORSUN.
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