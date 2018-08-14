İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı

Kurdaki dalgalanmalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ve ekonomiye dair açıklamalar yaptı. Akşener, Meclis’e toplantı çağrısı yaptı.
Akşener yaptığı yazılı açıklamada, “Demek istiyoruz ki; bu güne sadece “dış güçlerin bize açtığı ekonomik savaşla” gelmedik. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. İktidar, meseleyi bir iç siyaset konusu haline getirip, hem kendini hem de milletimizi kandırmaktan vazgeçmelidir.. Bir an önce, az konuşup gerekli tedbirleri zamanında uygulamak zorundadır. Geçen hafta Çarşamba’dan bu yana, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, maalesef piyasalara ve topluma güven vermemiştir. Mesela, geçtiğimiz Cuma günü, büyük beklentilerle, Damat Berat tarafından yapılan “Yeni Ekonomik Model” sunumu, iç ve dış piyasalarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır” dedi.
’81 MİLYON VATANDAŞIMIZ BEDEL ÖDÜYOR’
“Ekrana getirilen bir daire üzerinden anlatılmaya çalışılan yeni modelin, kendi içinde tutarlılığı olmadığı gibi; Neyin,nasıl,hangi ekonomik önceliklerle ve hangi zaman diliminde yapılacağına dair, herhangi bir bilgi de içermemiştir…” vurgusunda bulunan Akşener açıklamalarını, “Maalesef, bir “kötü yönetişim ve iletişim” faciası yaşanıyor.. Bedelini ise 81 milyon vatandaşımız ödüyor. Aziz milletimizin huzurunda, karşı karşıya olduğumuz tabloda, toplumsal mutabakatın zamanının geldiği inancıyla, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da; görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de, Milli Egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, “Milli Ekonomi Gündemi”yle toplantıya davet ediyorum” diyerek bitirdi. (GazeteDuvar)
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