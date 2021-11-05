İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde gerginlik! Lütfü Türkkan küfür etti iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde karşılanan Akşener, parti otobüsünden iner inmez bir vatandaştan tepki gördü. Akşener’in kendisini mahkemeye verdiğini iddia eden vatandaş, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim. Benim adım Tahir Kümran” dedi.

Tepkisini sürdüren vatandaş, “Hakaret etmedim, küfür etmedim. Bir de utanmadan halktan oy istiyorsun” diyerek, Akşener’in korumaları ve güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

LÜTFÜ TÜRKKAN KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfrettiği iddia edildi.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

İHA

