İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önüne giden grup MHP lehine slogan attı

Görüntülerdeki grubun "Bozkurtlar burada, çakallar nerede", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attığı, Akşener ise gruba "Erkekseniz gelin vurun. Yuh size" dediği duyuluyor.

İYİ Partli lideri Akşener, Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmaları için ABD'li bir firma ile anlaşılmasına tepki göstermiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sormazlar mı, o kadar yerli ve millî diye konuşurken nereden çıktı bu Amerikan şirketi diye?" yazmıştı.

Salı günü partisinin TBMM'deki ilk Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamda da Akşener "Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor" demişti.

MHP lideri Bahçeli Perşembe günü attığı bir dizi tweette Akşener'in bu sözlerine tepki gösterdi ve "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" yazdı.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1047853605670322177

Akşener de Bahçeli'ye doğrudan seslenerek "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi "büyüğünüzün" sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?" yazdı.