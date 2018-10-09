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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önüne giden grup MHP lehine slogan attı

09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesaplarından gece saatlerinde evinin önüne gelip "Bozkurtlar burada, çakallar nerede, hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir grubun görüntülerini paylaştı. Akşener cama çıkarak gruba tepki gösterdi. DHA görüntülerdeki yerin, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evi olduğunu belirtti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önüne giden grup MHP lehine slogan attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesaplarından gece saatlerinde evinin önüne gelip "Bozkurtlar burada. Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir grubun görüntülerini paylaştı.

Akşener cama çıkarak gruba tepki gösterdi.

Akşener, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı videonun altına "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli" yazdı.

DHA görüntülerdeki yerin, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evi olduğunu belirtti.

Görüntülerdeki grubun "Bozkurtlar burada, çakallar nerede", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attığı, Akşener ise gruba "Erkekseniz gelin vurun. Yuh size" dediği duyuluyor.

Akşener ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Perşembe günü sosyal medya üzerinden birbirlerini hedef alan mesajlar yazmıştı.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1047956825268604928

İki lider arasındaki tartışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Yeni Ekonomik Program kapsamında ABD'li danışmanlık firması McKinsey ile anlaşması ardından başladı.

İYİ Partli lideri Akşener, Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmaları için ABD'li bir firma ile anlaşılmasına tepki göstermiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sormazlar mı, o kadar yerli ve millî diye konuşurken nereden çıktı bu Amerikan şirketi diye?" yazmıştı.

Salı günü partisinin TBMM'deki ilk Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamda da Akşener "Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor" demişti.

MHP lideri Bahçeli Perşembe günü attığı bir dizi tweette Akşener'in bu sözlerine tepki gösterdi ve "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" yazdı.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1047853605670322177

Akşener de Bahçeli'ye doğrudan seslenerek "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi "büyüğünüzün" sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?" yazdı.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1047900880895393797

Akşener ardından "Demirden korksak trene binmezdik" ayzarak İYİ Parti'nin Ankara'daki adresini paylaştı.

Akşener'in evinin önünden paylaştığı görüntülere dair Bahçeli ve MHP'den bir açıklama gelmedi.

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