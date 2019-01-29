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İYİ Parti Manisa İl Başkanı Eryılmaz: Akkal’ın istifası, siyasi değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 07:56 | Son Güncelleme

 İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, partisinin Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın istifası sonrası açıklama yaptı.

Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)- İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, partisinin Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın istifası sonrası açıklama yaptı. Başkan Eryılmaz, "Bu istifa, siyasi bir istifa değildir. Bu istifanın altında siyasi bir neden aramanız doğru değildir. Manisa’ya çıkınız ve bunu sorunuz" dedi.
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Milletvekili Tamer Akkal’ın istifa açıklaması sonrasında il binasında basın toplantısı düzenledi. İYİ Partili Eryılmaz, gazetecilere Milletvekili Akkal’ın istifasının gerekçesinin siyasi olmadığını belirtti. Eryılmaz, açıklamasında şunları söyledi
"Bugün Manisa İYİ Parti olarak çok üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. 24 Haziran seçimlerinde Manisa’dan hepimizin oylarıyla her bir partilinin emeğiyle Manisalı seçmenlerin çalışması ve teveccühüyle İYİ Parti adına seçilmiş milletvekilimizin istifasını üzüntüyle öğrendik. Bu üzüntümüz yetmezmiş gibi sayın vekilimizin istifasıyla ilgili öne sürdüğü nedenleri daha üzülerek okuduk. Şunu bilmelisiniz ki İYİ Parti ne bugün, ne yarın terör örgütünün uzantıları olan hiçbir siyasi partinin uzantılarıyla işbirliği yapmaz. Bizi HDP’yle yan yana getirmeye kimsenin ne hakkı, ne de haddi yoktur. Hepimiz biliyoruz ki sayın vekilimiz, 24 Haziran seçimlerinde liste başıydı. O gün sayın genel başkanımız ve şu an yine aynı görevde olan genel başkan yardımcılarımızın ve yöneticilerimizin olurlarıyla liste başında milletvekili olarak sıraya girmiş ve seçilmişti. Bugün de partilerimizin yöneticileri aynıdır, değişmedi. O gün onu milletvekili yapan yöneticilerimiz doğru karar veriyor da bugün adaylar konusunda bir öngörüde bulunan yöneticilerimiz mi yanlış karar veriyor."
'İŞBİRLİĞİNİ TAMER AKKAL GÖTÜRÜYORDU'
Eryılmaz, İYİ Parti ve CHP’nin Manisa’daki belediye başkan adayları görüşmesinde başından sonuna kadar yer aldığını ifade ederek şöyle konuştu:
“Şunu net bir şekilde ifade edelim, İYİ Parti’nin şu saate kadar açıklanmış bir adayın ismi net değildir. Bu hafta sonuna kadar adaylarımızın açıklanmasını genel merkezimizden bekliyoruz. Biliyorsunuz ki CHP’yle istişareler sonucunda iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğini ben il başkanı atandığım dönemlerde ilimizde partimiz adına CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’la sayın vekilimiz Tamer Akkal götürüyordu. Yine sayın vekilimiz Ankara’da CHP’nin Manisa milletvekilleriyle işbirliği konusunda birçok görüşme yapmıştır. Hem adaylar konusunda, hem ilçe paylaşımları konusunda. Yine sayın Milletvekilimiz AK Partili Sayın Selçuk Özdağ ile birçok kez görüşmüş, bu görüşmesini ilçeler düzeyine adaylar düzeyine kadar indirdiğini ifade etmiştir."
'ÖZÜR BEKLİYORUZ'
Milletvekili Akkal’dan İYİ Parti adına özür dilemesini beklediklerini ifade eden Eryılmaz, “Sayın vekilimiz genel merkezimiz adına yerel yönetimlerle ilgili, yerel seçimlerle ilgili birçok yurt içi seçim gezisi gerçekleştirmiştir. Trabzon, Aydın,Balıkesir, Şırnak gibi illerimizde bizzat genel merkezimiz adına bir çok görüşmeler yapmıştır. Herhalde orada bizim kimle ittifak yapıp, kimle yapmayacağımızı partimiz adına en iyi bilenlerdendi. Böyle bir istifa haberini üzülerek söylüyorum, tekrar aldık. Altını çizerek söylüyorum. Bu istifa siyasi bir istifa değildir. Bu istifanın altında siyasi bir neden aramanız doğru değildir. Manisa’ya çıkınız ve bunu sorunuz. Bugün Manisa’da seçimlerde İyi Parti adına oy vermiş, çalışmış, bir sürü arkadaşımızın gönlünde bir yara oluşmuştur. Bunun nedeni olarak bu istifa partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır. Bundan dolayı kendisinden İYİ Parti camiasına bir özür bekliyoruz."

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