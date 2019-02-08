HABER

İYİ Parti Manisa’da ilçe başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı’yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa’da 7 ilçenin daha adayını duyurdu.İYİ Parti, 2’si büyükşehir belediyesi olmak üzere, 4 il, 79 ilçe ve 22 beldede daha belediye başkan adayını açıkladı.

Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı’yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa’da 7 ilçenin daha adayını duyurdu.
İYİ Parti, 2’si büyükşehir belediyesi olmak üzere, 4 il, 79 ilçe ve 22 beldede daha belediye başkan adayını açıkladı. Millet İttifakı kapsamında Manisa’da CHP ile birlikte seçime ortak giren İYİ Parti’nin Manisa’daki 7 ilçe adayı ise şu isimler oldu:
“Demirci-Haluk Şenyurt, Gördes-Mesut Efe, Köprübaşı-Fatih Taşlı, Kula-Selim Aşkın, Selendi-Yasin Dumlupınar, Şehzadeler-İsa Özdemir, Yunusemre- Kürşat Mithat Özkan.”

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan BM’nin Kaşıkçı raporuyla ilgili açıklamaDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan BM’nin Kaşıkçı raporuyla ilgili açıklama
CHP’nin Tunceli eski il başkanı Güder partisinden ihraç edildiCHP’nin Tunceli eski il başkanı Güder partisinden ihraç edildi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.