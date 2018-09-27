İYİ Parti Meclis İçtüzüğü teklifini Yıldırım'a sundu

"Meclis Başkanına sunduğumuz teklifimiz, Meclisimizi daha verimli çalışır hale getirmek için 15 maddede değişiklik öngörmektedir. Bu 15 madde, yasama ve denetim faaliyetlerini daha verimli kılmak için teklif edilmektedir. Teklifimizde grup önerisi veren grup milletvekilinin söz hakkı 5 dakikadan 10 dakikaya, diğer gruplardan söz alan milletvekillerinin söz hakkı 3 dakikadan 5 dakikaya çıkarılmıştır. Komisyonda görüşülmeyen ya da karara bağlanamayan kanun tekliflerinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını kısmen kısıtlayan düzenleme bizim teklifimizle değiştirilmekte, bu sayede milli iradenin Meclis Genel kuruluna daha çok yansıması sağlanmaktadır."

Hazırlanan taslakta süratli, verimli, öngörülebilir ve planlı yasama öngördüklerini anlatan Türkkan, şunları söyledi:

Geniş uzlaşıyla yeni bir İçtüzük hazırlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak, İçtüzük değişiklik sürecine yapıcı muhalefet anlayışıyla katkıda bulunmak için hazırladığımız çalışmayı az önce Meclis Başkanına tevdi ettik." diye konuştu.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Yıldırım ile Meclisin işleyişi ve İçtüzük değişikliğiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Genel Kurul faaliyetlerinin televizyondan yayınlanmasının İçtüzükle karara bağlanmasını teklif ettiklerini belirten Türkkan, "Gelin uzlaşma komisyonu kuralım, demokratik katılımı esas alan, milletvekillerini yasama faaliyetlerinde etkin hale getiren, dünyaya örnek olabilecek, parlamentomuzun itibarını artıracak, milletimizin sorunlarına çözüm ürecek içtüzüğü birlikte yapalım." ifadelerini kullandı.

- "Örtülü bir şekilde PKK'ya af çıkarılmaktır"

MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifine de değinen Türkkan, İYİ Parti'nin yetkili organlarının teklifi incelediğini, henüz nihai kararı bulunmadığını aktardı.

MHP'nin teklifinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlar ile ateşli silah ve insan ticareti yapanlara ve akaryakıt kaçakçılığı suçu işleyenlere "af" getirildiğini savunan Türkkan, bu suçların MASAK ve emniyet raporlarında PKK ve diğer terör örgütlerinin finans kaynakları arasında yer aldığını kaydetti.

Türkkan, "Terörle mücadelenin hamisi olduğunu her fırsatta söyleyen MHP, Meclise getirdiği bu af teklifiyle terör örgütlerine finans sağlayan, bütün suç faaliyetlerinden ceza alan teröristlerin affedilmesini istemektedir. Kader mahkumları adı altında, örtülü bir şekilde PKK'ya af çıkarılmaktır." diye konuştu.