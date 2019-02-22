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İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’na Alican Özbayrak atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’na Alican Özbayrak atandı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın evraklarının İl Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesinin ardından yaşanan adaylık krizi sonrası görevden alınan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca’nın yerine, İYİ Parti’den Mezitli 1.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’na Alican Özbayrak atandı

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’na Alican Özbayrak atandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın evraklarının İl Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesinin ardından yaşanan adaylık krizi sonrası görevden alınan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca’nın yerine, İYİ Parti’den Mezitli 1. sıra meclis üyesi aday adayı olan Alican Özbayrak’ın atandığı bildirildi.
Görevlendirme yazısının dün parti genel merkezi tarafından il teşkilatına gönderilmesinin ardından Alican Özbayrak’ın, meclis üyeliği aday adaylığını çekerek göreve başladığı belirtildi.
Alican Özbayrak, geçmiş yıllarda Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

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